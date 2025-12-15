«Шансы на прорыв «Гераней» снижаются»: ВСУ развёртывают радары IRIS

Источник изображения: topwar.ru
ВСУ активно развёртывают радары IRIS, предназначенные для обнаружения беспилотников. Это разработка голландской компании Robin Radar, руководство которой надеется, что благодаря последней модернизации их продукта «войска смогут обнаруживать и уничтожать ещё больше БПЛА»:
Как указывается в западной прессе, данный радар стал ключевым моментом в деле обнаружения беспилотников Shahed (так на Западе и в Киеве продолжают называть «Герани»). Отмечается, что Россия усовершенствовала первоначальную конструкцию, «сделав дрон-камикадзе ещё более смертоносным»:
Но, как указывается, и развитие IRIS не стоит на месте:
В компании утверждают, что это усовершенствование касается программного обеспечения, а не аппаратной части, поэтому все имеющиеся радары могут быть модернизированы в полевых условиях:
IRIS весит всего 29 кг и обеспечивает обзор на 360°. Его цена составляет €500 тыс. евро, что, как полагают в западной прессе, «довольно дорого». Однако, судя по информации с сайта разработчика, платит за поставки ВСУ Минобороны Нидерландов. Как утверждается в западной прессе, в настоящее время на ТВД используются 200 экземпляров, хотя точные данные не разглашаются. В компании отметили по этому поводу: