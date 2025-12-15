Войти
Военное обозрение

«Шансы на прорыв «Гераней» снижаются»: ВСУ развёртывают радары IRIS

465
0
0

Источник изображения: topwar.ru

ВСУ активно развёртывают радары IRIS, предназначенные для обнаружения беспилотников. Это разработка голландской компании Robin Radar, руководство которой надеется, что благодаря последней модернизации их продукта «войска смогут обнаруживать и уничтожать ещё больше БПЛА»:

Маленький, но мощный 3D-радар IRIS эффективно борется с дронами. Он отличает беспилотники от птиц и других летающих объектов и эффективно работает, даже находясь в движении.

Как указывается в западной прессе, данный радар стал ключевым моментом в деле обнаружения беспилотников Shahed (так на Западе и в Киеве продолжают называть «Герани»). Отмечается, что Россия усовершенствовала первоначальную конструкцию, «сделав дрон-камикадзе ещё более смертоносным»:

Благодаря своим размерам и скорости он может нанести ущерб зданию даже без взрывчатки.

Источник изображения: topwar.ru

Но, как указывается, и развитие IRIS не стоит на месте:

Благодаря самообучающемуся ИИ последнее программное обновление позволяет радару более точно и быстро обнаруживать беспилотники. Шансы на прорыв Shahed снижаются.

В компании утверждают, что это усовершенствование касается программного обеспечения, а не аппаратной части, поэтому все имеющиеся радары могут быть модернизированы в полевых условиях:

В идеале вы хотите иметь возможность увидеть угрозу на оптимальном расстоянии в 7-8 км, и новая функция позволяет это сделать.

Источник изображения: topwar.ru

IRIS весит всего 29 кг и обеспечивает обзор на 360°. Его цена составляет €500 тыс. евро, что, как полагают в западной прессе, «довольно дорого». Однако, судя по информации с сайта разработчика, платит за поставки ВСУ Минобороны Нидерландов. Как утверждается в западной прессе, в настоящее время на ТВД используются 200 экземпляров, хотя точные данные не разглашаются. В компании отметили по этому поводу:

Как правило, этот радар устанавливается на штативе... или на крыше здания, или на столбе, где он обеспечивает ситуационную осведомлённость для защиты критически важной инфраструктуры.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Россия
Украина
Проекты
AI
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 23:03
  • 12115
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.12 20:10
  • 2
В США впечатлились нереальностью российских «чудо-вооружений»
  • 15.12 19:33
  • 1
«В планах флота - брешь»: ВМС США хотят построить новый тип фрегата
  • 15.12 14:18
  • 1
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 15.12 13:59
  • 2
Сверхмощный двигатель от авиалайнера будет питать энергией ИИ
  • 15.12 00:55
  • 0
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 14.12 19:17
  • 0
Комментарий к "Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России"
  • 14.12 18:32
  • 0
Об Украине, С-300, и "закладках" - специально для начетчика "Сергей-82"
  • 14.12 18:13
  • 2
Комментарий к "Ядерный паритет вот-вот рухнет. Миру грозит страшный исход (South China Morning Post, Гонконг)"
  • 14.12 09:35
  • 1
Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России
  • 14.12 07:21
  • 1
В России раскритиковали Abrams с новым вооружением
  • 14.12 04:56
  • 2
В ЕС обсуждают идею выкупа у Турции ЗРС С-400 с последующей их передачей Киеву
  • 13.12 20:01
  • 81
МС-21 готовится к первому полету
  • 13.12 18:04
  • 1
Названы преимущества вооруженного дронами Abrams
  • 13.12 14:19
  • 81
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал