«Шансы на прорыв «Гераней» снижаются»: ВСУ развёртывают радары IRIS

Источник изображения: topwar.ru

ВСУ активно развёртывают радары IRIS, предназначенные для обнаружения беспилотников. Это разработка голландской компании Robin Radar, руководство которой надеется, что благодаря последней модернизации их продукта «войска смогут обнаруживать и уничтожать ещё больше БПЛА»:

Маленький, но мощный 3D-радар IRIS эффективно борется с дронами. Он отличает беспилотники от птиц и других летающих объектов и эффективно работает, даже находясь в движении.

Как указывается в западной прессе, данный радар стал ключевым моментом в деле обнаружения беспилотников Shahed (так на Западе и в Киеве продолжают называть «Герани»). Отмечается, что Россия усовершенствовала первоначальную конструкцию, «сделав дрон-камикадзе ещё более смертоносным»:

Благодаря своим размерам и скорости он может нанести ущерб зданию даже без взрывчатки.

Источник изображения: topwar.ru

Но, как указывается, и развитие IRIS не стоит на месте:

Благодаря самообучающемуся ИИ последнее программное обновление позволяет радару более точно и быстро обнаруживать беспилотники. Шансы на прорыв Shahed снижаются.

В компании утверждают, что это усовершенствование касается программного обеспечения, а не аппаратной части, поэтому все имеющиеся радары могут быть модернизированы в полевых условиях:

В идеале вы хотите иметь возможность увидеть угрозу на оптимальном расстоянии в 7-8 км, и новая функция позволяет это сделать.

Источник изображения: topwar.ru

IRIS весит всего 29 кг и обеспечивает обзор на 360°. Его цена составляет €500 тыс. евро, что, как полагают в западной прессе, «довольно дорого». Однако, судя по информации с сайта разработчика, платит за поставки ВСУ Минобороны Нидерландов. Как утверждается в западной прессе, в настоящее время на ТВД используются 200 экземпляров, хотя точные данные не разглашаются. В компании отметили по этому поводу:

Как правило, этот радар устанавливается на штативе... или на крыше здания, или на столбе, где он обеспечивает ситуационную осведомлённость для защиты критически важной инфраструктуры.