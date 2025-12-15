Ракетный залп возрастёт в разы: Франция разрабатывает новую ПУ для фрегатов FDI

Источник изображения: topwar.ru

Naval Group разрабатывает вертикальную пусковую установку с «холодным» стартом, которая, как утверждается, позволит увеличить боевой арсенал фрегата FDI в 4 раза, с 16 до 64 ракет, а при использовании средств поражения малой дальности и того больше.

Этого планируется достичь, с одной стороны, путём модификации уже имеющихся на оснащении флота ВПУ, что даст возможность размещать в них больше ракет, а с другой, за счёт использования в дополнение к Aster альтернативных типов ЗУР, в том числе CAMM и CAMM-ER.

В настоящее время CAMM и CAMM-ER могут применяться с ВПУ «мягкого» старта ExLS от Lockheed Martin. Однако Франция намерена создать собственное решение для их запуска.

Передняя часть палубы FDI с самого начала проектировалась с учётом возможности размещения трёх отдельных шахт для ВПУ. Сейчас используется только прямоугольная шахта, в которой располагаются два пусковых модуля Sylver A50, что обеспечивает место для 16 ракет Aster.

Конструкция фрегата FDI:

Перед прямоугольной шахтой расположены две «законсервированные» квадратные шахты, каждая из которых предназначена для установки одного пускового модуля. Они как раз и обеспечивают основной резервный объем для дополнительных ракет. В них можно разместить ПУ Sylver A50 или более длинную Sylver A70, которая требуется для отстрела таких ракет, как КР MdCN.

ВПУ A50 будет модифицирована для «холодного» старта, то есть двигатель ракеты будет включаться не внутри пускового контейнера, а снаружи. Это позволит упростить конструкцию пусковой ячейки и оптимизировать её для более плотной упаковки ракет меньшего размера. В настоящее время такую возможность дают американские ВПУ ExLS (создаваемые на основе уже имеющихся Mk41). Собственную систему холодного запуска предполагается ввести в эксплуатацию в начале 2030-х годов. При этом тесты с отстрелом CAMM и CAMM-ER с A50 уже проводились, но их полная совместимость требует интеграции в корабельную БИУС и прочих работ.

Преобразование ВПУ Mk41 в ExLS:

Цель состоит в том, чтобы дополнить вооружение фрегатов значительным количеством перехватчиков малой и средней дальности. В настоящее время FDI может использовать только Aster 15, которая применяется на малых и средних высотах с дальностью действия порядка 30 км, и Aster 30, которая работает на больших высотах, обычно на расстоянии более 100 км. Aster 30 Block 1 NT способна действовать на дистанции до 150 км.

CAMM – это перехватчик малой и средней дальности, обеспечивающий защиту от самолётов, БПЛА и крылатых ракет на расстоянии свыше 25 км, а CAMM-ER расширяет этот диапазон примерно до 45 км.

MdCN – это крылатая ракета большой дальности, способная поражать цели на удалении более 1000 км.

Как указывается в издании Mer et Marine, сочетание этих типов ракет позволит формировать боевой арсенал FDI в зависимости от требований клиента. Например, в дополнение к 16 ракетам Aster можно будет разместить до 24 CAMM в каждом из двух модулей A50. Возможны и другие варианты, например, три модуля A50 с горячим стартом будут использованы для 24 ракет Aster в сочетании с одним модулем A50 с холодным запуском для 24 ракет CAMM или с одним модулем A70, несущим 8 КР MdCN.

Дополнительные системы малой дальности, такие как ПУ RIM-116 RAM на 21 ракету или модульная пусковая установка на 8 ЗУР Mistral, могут увеличить общее количество готовых к запуску зенитных ракет примерно до 85. В итоге ракетный залп возрастёт в разы, а боевой потенциал фрегата FDI (с водоизмещением 4500 т) может сравниться с гораздо более крупными кораблями, такими как американские эсминцы Arleigh Burke (от 8300 до 9700 т), которые несут свыше 90 ракет различных типов.