В ход пошли Stryker и китайские РСЗО: развитие конфликта Таиланда с Камбоджей

Источник изображения: topwar.ru

На фоне призывов главы США Дональда Трампа положить конец вооружённому конфликту между Таиландом и Камбоджей, Бангкок ясно дал понять, что намерен добиваться победы и не собирается прекращать бои «по чьей-то указке, ровно в 10 вечера».

На поле боя ситуация развивается в пользу тайских войск, которые продвигаются в ряде приграничных районов, постепенно захватывая спорные территории. Вслед за танками «Оплот-Т», закупленными в 2010-х годах, на вооружении подразделений тайской армии были замечены ББМ Stryker 8x8. Ранее не экспортировавшиеся США бронемашины, впервые были проданы Вашингтоном Бангкоку в рамках трёх сделок 2019-2021 годов в количестве 130 экземпляров на общую сумму в $282,8 млн. Другими пользователями Stryker на данный момент являются только ВСУ и северо-македонская армия.

Stryker армии Таиланда:

Источник изображения: topwar.ru

Камбоджийская сторона для противодействия тайским подразделениям полагается на РСЗО, располагая широким ассортиментом изделий в этой категории: 107-мм системами Type-63, различными вариантами 122-мм БМ-21 «Град» (в том числе RM-70 чехословацкой разработки), 132-мм БМ-13 (легендарная «Катюша») и 140-мм БМ-14. Заградительный огонь РСЗО позволил сорвать ряд атак противника, поэтому неудивительно, что в ход пошли и наиболее современные реактивные установки Type-90B и PHL-03 китайского происхождения, о чём сообщает тайская сторона.

Type-90B армии Камбоджи:

Источник изображения: topwar.ru

Type-90B – это 122-мм система, базирующаяся на грузовике. Боевая часть включает 40 направляющих и компьютеризированную СУО. Она обеспечивает подавление целей на расстоянии до 40 км. Батарея может менять позицию в течение нескольких минут.

Более тяжёлая система PHL-03, созданная по образцу советского БМ-30 «Смерч», обеспечивает повышенную огневую мощь, используя 12 направляющих для 300-мм ракет. РСЗО может поражать цели на расстоянии более 70 км, в том числе кассетными и термобарическими боеприпасами.

Страны
Камбоджа
США
Таиланд
Продукция
Stryker
Град РСЗО
Т-84 Оплот
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
ИТ
