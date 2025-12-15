По мнению Сырского, ситуация сложная, но успехов у россиян практически нет

Источник изображения: topwar.ru
Главком ВСУ Александр Сырский признал «сложность ситуации» на линии соприкосновения, но продолжил утверждать, что никаких успехов у российской армии якобы нет. У Генштаба ВСУ всё под контролем.
Сырский опубликовал в своем канале новое заявление, хотя делает он это весьма редко. Согласно «докладу» генерала, ситуация на фронте «сложная», российские войска ведут наступление практически по всей линии фронта и даже кое-где сумели взять под контроль «некоторые территории». Конечно же, «ценой очень больших потерь». При этом Сырский отрицает высокие темпы продвижения российских войск.
Конечно же, главком ВСУ не мог пропустить «больную» тему Покровска и Мирнограда, снова заявив, что никакого окружения украинских войск в Мирнограде нет, а в Покровске под контроль взяты все северные окраины города. В дальнейшем планируется полностью выбить российские войска из города.
Ну и напоследок. По данным украинской разведки, численность российской группировки в зоне СВО составляет примерно 710 тысяч человек.