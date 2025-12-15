По мнению Сырского, ситуация сложная, но успехов у россиян практически нет

Источник изображения: topwar.ru

Главком ВСУ Александр Сырский признал «сложность ситуации» на линии соприкосновения, но продолжил утверждать, что никаких успехов у российской армии якобы нет. У Генштаба ВСУ всё под контролем.

Сырский опубликовал в своем канале новое заявление, хотя делает он это весьма редко. Согласно «докладу» генерала, ситуация на фронте «сложная», российские войска ведут наступление практически по всей линии фронта и даже кое-где сумели взять под контроль «некоторые территории». Конечно же, «ценой очень больших потерь». При этом Сырский отрицает высокие темпы продвижения российских войск.

Так, ценой огромных потерь противник в ноябре смог взять под контроль некоторые наши территории. Впрочем, заявления российской пропаганды о темпах продвижения войск РФ не соответствуют действительности.

Конечно же, главком ВСУ не мог пропустить «больную» тему Покровска и Мирнограда, снова заявив, что никакого окружения украинских войск в Мирнограде нет, а в Покровске под контроль взяты все северные окраины города. В дальнейшем планируется полностью выбить российские войска из города.

Ну и напоследок. По данным украинской разведки, численность российской группировки в зоне СВО составляет примерно 710 тысяч человек.