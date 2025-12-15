Способный игнорировать работу РЭБ разведывательный дрон пошёл в серию

Источник изображения: topwar.ru

Российские военные в зоне СВО начали тестировать новый разведывательный дрон, устойчивый к средствам РЭБ противника. В перспективе он должен заменить применяемые в войсках иностранные дроны типа «Мавик».

Российская компания из Смоленской области Drone Force разработала разведывательную версию 15-дюймового дрона «Форс» с программным обеспечением собственной разработки и смещенными частотами управления. Беспилотник позволяет проводить разведку даже в условиях работы вражеского РЭБ. Как подчеркнули в компании, дрон создан по запросу российских военных в зоне СВО, высказавших свои пожелания.

Аппарат создан по запросу наших военных, выполняющих задачи на запорожском направлении. Ребятам нужен был разведывательный беспилотник для наведения артиллерии — аналог FPV-дрона с возможностями, опережающими «Мавик». Мы добились решения этой задачи, разработав собственное программное обеспечение и сместив частоты управления.

«Форс» способен работать в любое время суток, он оборудован как обычной, так и тепловизионной камерой. На данный момент беспилотник проходит тестирование в боевых условиях на Запорожском направлении, бойцы им довольны. Беспилотник запущен в серийное производство, уточнили в ТАСС.

Благодаря новому программному обеспечению результаты применения дрона намного выросли. Ребята в зоне СВО остались довольны. Беспилотник уже запущен в серийное производство, ежемесячно производится порядка 600 подобных аппаратов.