«Должны отреагировать на дроны»: Венгрия получила все заказанные Leopard 2A7HU

358
0
0

Источник изображения: topwar.ru

С прибытием 44-го экземпляра Leopard 2A7HU танковый парк венгерской армии получил все заказанные машины этого типа. Они состоят на вооружении 1-й бронетанковой бригады Klapka György.

Как отметил министр обороны Кристоф Салай-Бобровницкий, 2A7HU – один из самых современных танков в мире, а мостоукладчики Leguan и БРЭМ, созданные на базе Leopard 2, дополняют его парк. Также высказался генерал-полковник Габор Бёрёнди, начальник Генштаба:

Многие уже похоронили танк, заявив, что больше он не нужен. Но танк продолжит оставаться на поле боя одним из решающих инструментов. Конечно, мы должны отреагировать на вызов со стороны дронов, мы должны подготовить персонал, на танке должно быть установлено необходимое оборонительное оборудование, но он продолжит доминировать на поле боя.

Учения Adaptive Hussars 2025:

Источник изображения: topwar.ru

Ранее оба указанных высокопоставленных военных неоднократно заявляли, что текущий конфликт показал радикальное изменение характера боевых действий, где дроны и сенсоры делают поле боя «прозрачным». Однако, как именно они собираются защищать танки от БПЛА, неясно – про установку КАЗ, средств РЭБ или 30-мм пушки (как на концепте Leopard 2 A-RC 3.0) речь не велась, ОБТ не были замечены с дополнительной защитой.

Однако в ходе учений Adaptive Hussars 2025 были показаны антидроновые сетчатые заграждения военных объектов и коридоры.

