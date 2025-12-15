«Должны отреагировать на дроны»: Венгрия получила все заказанные Leopard 2A7HU

Источник изображения: topwar.ru
С прибытием 44-го экземпляра Leopard 2A7HU танковый парк венгерской армии получил все заказанные машины этого типа. Они состоят на вооружении 1-й бронетанковой бригады Klapka György.
Как отметил министр обороны Кристоф Салай-Бобровницкий, 2A7HU – один из самых современных танков в мире, а мостоукладчики Leguan и БРЭМ, созданные на базе Leopard 2, дополняют его парк. Также высказался генерал-полковник Габор Бёрёнди, начальник Генштаба:
Учения Adaptive Hussars 2025:
Ранее оба указанных высокопоставленных военных неоднократно заявляли, что текущий конфликт показал радикальное изменение характера боевых действий, где дроны и сенсоры делают поле боя «прозрачным». Однако, как именно они собираются защищать танки от БПЛА, неясно – про установку КАЗ, средств РЭБ или 30-мм пушки (как на концепте Leopard 2 A-RC 3.0) речь не велась, ОБТ не были замечены с дополнительной защитой.
Однако в ходе учений Adaptive Hussars 2025 были показаны антидроновые сетчатые заграждения военных объектов и коридоры.