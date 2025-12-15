Развалит ли Трамп НАТО? (The Washington Times, США)

WT: ставка на дипломатию обрекает оборонную стратегию США на провал

Стратегия национальной безопасности Вашингтона вызвала в свой адрес много критики, пишет WT. Лишить НАТО американской поддержки и переложить украинский конфликт на плечи Европы нереалистично, считает автор. Вместо ставки на дипломатию США следует наращивать военную мощь.

Джед Бэббин (Jed Babbin)

Стратегия национальной безопасности не стоит бумаги, на которой написана.

Представленная президентом Трампом Стратегия национальной безопасности стала поводом для множества оценок и нареканий, причем часть их поступила от весьма неожиданных акторов.

Россия, упомянутая в документе вскользь, заявила, что он "в основном согласуется" с кремлевским видением, то есть с ожидаемыми итогами российской военной операции на Украине. Судя по всему, Евросоюз, чей список членов почти неотличим от списка участников НАТО, уверен, что Трамп готовится покинуть альянс в угоду Москве. Китай же взирает на эту картину с легким удивлением.

Ключевая претензия: Трамп, перекладывая ответственность за конфликт России с Украиной на Европу, по сути, добивается развала НАТО. Другая — что, игнорируя китайскую угрозу, он бросает на произвол судьбы наших тихоокеанских союзников. Прямо эти выводы не прописаны, но логика документа ведет именно к ним.

Стратегия начинается с отречения от традиционной политической идеологии — и это единственное, в чем нет сомнений. Документ в первую очередь служит коммерческим интересам США, оставляя в тени безопасность регионов, жизненно важных для Америки.

Самый жесткий удар в новой Стратегии нацбезопасности пришелся по Европе. Документ гласит: "Если нынешние тенденции сохранятся, через 20 лет или даже раньше континент будет неузнаваем. Поэтому далеко не очевидно, смогут ли некоторые европейские страны обладать достаточно сильной экономикой и вооруженными силами, чтобы оставаться надежными союзниками". Эти формулировки напрямую подпитывают главный страх НАТО — тревогу потерять американское покровительство.

Далее в Стратегии заявлено, что, приняв в июне обязательство довести оборонные расходы до 5% ВВП, страны альянса теперь должны не только выполнить этот план, но и взять на себя полную ответственность за безопасность региона. Такой шаг расценивается как огромная уступка России и, по сути, делает НАТО ответственной за ситуацию на Украине.

Евросоюз переживает острый дефицит оборонных инвестиций. В мае Брюссель запустил Фонд безопасности для Европы на 174 миллиарда долларов — инструмент льготного кредитования для финансирования военных нужд. К программе присоединились лишь 16 государств-членов.

По расчетам британского аналитического центра, для достижения Европой достаточного оборонного потенциала потребуется около триллиона долларов. Это означало бы необходимость для НАТО отказаться от американской поддержки в ключевых сферах, включая воздушную разведку и высокоточное оружие большой дальности. Подобный шаг совершенно не соответствует ни реальным возможностям, ни стратегическим планам альянса.

Согласно Стратегии, украинский кризис усугубил "внешнюю зависимость" Европы (читай: НАТО), в частности в сфере энергоресурсов. В документе также содержится жесткая оценка: "Администрация Трампа находится в противоречии с европейскими чиновниками, которые возлагают нереалистичные надежды на конфликт, опираясь на нестабильные правительства меньшинств, многие из которых попирают базовые принципы демократии, чтобы подавить оппозицию". Примечательно, что в Стратегии полностью игнорируется один из главных вопросов — предел устойчивости российской экономики в условиях длительного конфликта.

Параллельно с этим звучит предостережение президента Франции Макрона: "Есть риск, что США пойдут на территориальные уступки в ущерб Украине, так и не определившись с гарантиями ее безопасности". Макрон хоть и критикует готовность Трампа идти навстречу Москве, его позиция небезупречна: Франция остается третьим крупнейшим мировым покупателем российских энергоносителей, тем самым косвенно финансируя военные усилия Путина на Украине.

Стратегия провозглашает цель: сделать Европу способной обороняться самостоятельно, не становясь при этом сателлитом враждебной державы. Предлагаемый инструмент — дипломатия, призванная "взрастить сопротивление нынешнему курсу Европы внутри самих европейских государств". Однако для этого потребуется полная перекройка европейской политической карты — сценарий, близкий к фантастике.

Если Вашингтон переложит на Европу груз противостояния российским действиям на Украине, то проложит Москве прямой путь к победе. Трампу необходимо срочно пересмотреть его вероятную стратегию сдачи украинского вопроса на откуп Брюсселю.

В разделе, посвященном Китаю, Стратегия национальной безопасности оставляет открытым вопрос о нашей готовности защищать Тайвань — что, в общем-то, соответствует здравому смыслу. Китай не одно десятилетие остается основным геополитическим соперником США не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире. К кругу этих угроз присоединились Россия, Иран и КНДР — порознь и вместе (угроза в адрес США не входит в геополитические цели России. — Прим. ИноСМИ). Однако главная проблема в том, что бюджет, предложенный Трампом, не закладывает средств для необходимого укрепления ВМС и ВВС, которым предстоит встретить эти вызовы.

То, что нашему флоту нужны более современные и многочисленные корабли, — очевидно. Но главный козырь, как мы не устаем повторять, — это авиация. Решающая сила в любой войне. А как можно победить, если наши ВВС укомплектованы стареющей техникой и демонстрируют худшую за всю историю готовность к бою?

Нынешнее состояние наших ВМС и ВВС, не готовых к серьезному противостоянию, делает всю Стратегию национальной безопасности не более чем декларацией о намерениях. Делать ставку лишь на дипломатию, как предписывает документ, — значит заранее обречь стратегию на провал. Подлинный "мир посредством силы" возможен только после масштабного перевооружения армии и флота. В противном случае нас ждет крах.

Пора бы Трампу это понять. Развалить НАТО он, возможно, и не сумеет, но его требования к союзникам по альянсу наращивать военные бюджеты, похоже, не находят отклика. К каким последствиям это приведет, Стратегия национальной безопасности умалчивает.