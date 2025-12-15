Войти
Белоруссия приравняла агрессию против стран ОДКБ к военным угрозам республике

Источник изображения: topwar.ru

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал закон, согласно которому в список военных угроз республике внесен пункт, приравнивающий «акт вооруженной агрессии» против страны-члена Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к военной угрозе республике. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации РБ.

С одной стороны, вроде ничего нового, сильно похоже на тавтологию. Ведь ОДКБ для того и существует, чтобы страны-члены соглашения могли оказывать друг другу военную помощь. Но это не совсем так.

Согласно положениям договора, государство-подписант ОДКБ должно обратиться с официальным запросом на оказание военной и иной поддержки в случае агрессии и угрозы национальной безопасности к остальным странам. Они вправе оказать помощь, либо отказать в ней.

За время существования договора такое было лишь единожды в начале января 2022 года, когда были введены войска в Казахстан, где происходили волнения, перерастающие в государственный мятеж с угрозой свержения конституционного строя. Соответствующий запрос направил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Оперативное прибытие в первую очередь контингента ВС РФ быстро остудило пыл мятежников. Помимо России, своих военных в Казахстан направили Белоруссия, Кыргызстан, Таджикистан и даже Армения, которая сейчас никак не может решиться выйти из ОДКБ.

Что касается Белоруссии, то соответствующие изменения внесены в Военную доктрину РБ и иные связанные законодательные акты по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны. Закон устанавливает, что вооруженная защита может осуществляться Вооруженными силами как самостоятельно, так и совместно со странами-союзницами республики.

В документе особо отмечено, что Вооруженные силы Республики Беларусь проводят «совершенствование противовоздушной обороны как единой боевой оборонительной системы Союзного государства». Фактически, это означает синхронизацию действий сил ПВО России и Белоруссии в части отражения воздушных угроз без особого на то отдельного согласования и принятия решений.

Предусмотрено «нанесение поражения противнику и создание предпосылок для прекращения военных действий (заключения мира) на условиях, не противоречащих национальным интересам Республики Беларусь», совместно с государствами-членами ОДКБ. В тексте документа они все теперь имеются союзниками.

Актом агрессии в отношении Республики Беларусь безусловно признается «вооруженная агрессия со стороны какого-либо государства или коалиции государств, совершенная против Союзного государства, государства – члена Организации Договора о коллективной безопасности». В этой связи любопытно, атаки ВСУ по международно признанной территории России будут считаться Минском актами агрессии и против РБ, как члена ОДКБ и Союзного государства? Время покажет.

