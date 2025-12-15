Войти
«Герани» начали применяться для дистанционного минирования

Источник изображения: topwar.ru

Как известно, беспилотники семейства «Герань» беспрерывно эволюционируют, что позволяет расширять спектр их применения. Например, благодаря систематизации опыта, полученного в ходе постоянного применения БПЛА на фронте, в последние месяцы появились истребительные версии «Гераней», способные сбивать воздушные цели, и дроны с реактивным двигателем.

Кроме того, в последнее время все чаще появляется информация о применении дронов-минеров, осуществляющих дистанционное минирование местности. В сети опубликовано снятое камерой беспилотника противника видео, на котором запечатлена довольно необычная «Герань», как утверждается, используемая для минирования. Ранее уже появлялись сообщения о сбросах с «Гераней» противотанковых мин ПТМ-3 и кассетных боеприпасов. При этом, судя по учащающимся появлениям подобных кадров, объемы производства этой модификации продолжают наращиваться.

Таким образом, все очевиднее, что за время с первых пусков «Герани» прошли глубокую модернизацию: на них появились ночные камеры, каналы связи для онлайн-управления, система уклонения от вражеских дронов и т.д. Из обычного дрона-камикадзе «Герань» превратилась в универсальное средство для решения широкого спектра задач. Кроме того, стоимость БПЛА семейства «Герань» значительно ниже, чем стоимость крылатых ракет и многих других средств огневого поражения, а эффективность их применения продолжает стремительно расти.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
