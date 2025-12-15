Белоусов обсудил с военкорами развитие войск беспилотных систем

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в субботу, 13 декабря, провел очередную встречу с военными корреспондентами, в ходе которой обсуждались развитие войск беспилотных систем и модернизация вооружения.

«Отдельной темой разговора стало развитие войск беспилотных систем Вооруженных сил РФ, модернизация вооружения, военной техники, а также средств поражения с учетом опыта применения в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Помимо этого, в ходе мероприятия обсуждались вопросы материально-технического обеспечения подразделений в зоне проведения СВО, продовольственное обеспечение военнослужащих группировок войск, в том числе штурмовых подразделений, а также потребность войск в новых индивидуальных рационах питания, предназначенных для доставки FPV-дронами.

Как указали в ведомстве, военкоры на встрече обратились к министру обороны РФ с рядом инициатив в вопросах совершенствования мер социальной поддержки участников СВО.

Ранее, в августе, Белоусов также провел встречу с военными корреспондентами и обсудил производство и поставки образцов беспилотных систем в зону проведения специальной военной операции (СВО). Кроме того, в ходе встречи, на которой также присутствовал военкор «Известий» Леонид Китрарь, была затронута тема разработки народного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в области беспилотной авиации, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), безэкипажных катеров и иных типов вооружения и техники.

