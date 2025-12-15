«Оказались плохой покупкой»: Бельгия заменит NH90 новыми вертолётами

Источник изображения: topwar.ru

Парк вертолётов NH90, приобретённых Бельгией в составе 8 машин, продолжает сокращаться. В июле было принято было принято решение о выводе из эксплуатации 4 экземпляров в версии TTH («тактический транспортный вертолёт»). Теперь настал черёд уйти на списание оставшимся 4 бортам в модификации NFH («морской вертолёт для фрегатов»).

Соответствующее заявление было сделано министром обороны Тео Франкеном, когда он сообщил о планируемой замене NH90 NFH четырьмя новыми вертолётами SAR (то есть для решения поисково-спасательных задач) в рамках программы, оцениваемой в €232 млн. При этом неизвестно, будут ли новые машины способны выполнять миссии ПЛО, как NH90 NFH.

Закупка NH90 была одобрена правительством Бельгии в апреле 2007 года. Первый экземпляр в версии TTH был передан в октябре 2013 года. Расчётный срок службы составлял 20 лет. Однако, по словам Франкена, данные машины «оказались плохой покупкой». Ранее к аналогичным выводам пришло командование в Норвегии, которая недавно договорилась о возвращении всех 14 единиц NH90 производителю и компенсации в €375 млн, и в Австралии, которая списала в полном составе парк из 47 MRH90 Taipan (местная модификация NH90).

В качестве причин отказа от эксплуатации NH90 все названные операторы называют крайне высокие эксплуатационные расходы (в Бельгии до €15 тыс. за лётный час), низкий уровень эксплуатационной готовности и отсутствие эффективной промышленной поддержки со стороны производителя – консорциума NHIndustries (владельцы: Airbus Helicopters, Leonardo, GKN Fokker Aerospace).

Сложная структура консорциума, состоящего из трёх разных компаний, привела к тому, что каждая страна-участница (Франция, Германия, Италия, Нидерланды) проектировала NH90 под свои уникальные требования. Поэтому вместо создания единого, стандартизированного вертолёта, были разработаны многочисленные «национальные» версии.

Производство деталей и компонентов, как и сборка машин, осуществляется в разных странах, что сильно замедляет поставки запчастей и затрудняет обслуживание. Процесс принятия решений внутри консорциума часто занимает много времени и бывает сложным, что негативно сказывается на своевременной поддержке клиентов.

Вертолёт проектировался с учётом новейших технологий, с полностью цифровым управлением (fly-by-wire), что породило ряд «детских болезней», включая низкую эксплуатационную готовность (в Бельгии она порой опускалась ниже 50%). Имеются проблемы с двигателями и коробкой передач. Из-за монопольного положения консорциума цены на комплектующие являются крайне высокими.