Войти
Военное обозрение

«Оказались плохой покупкой»: Бельгия заменит NH90 новыми вертолётами

455
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Парк вертолётов NH90, приобретённых Бельгией в составе 8 машин, продолжает сокращаться. В июле было принято было принято решение о выводе из эксплуатации 4 экземпляров в версии TTH («тактический транспортный вертолёт»). Теперь настал черёд уйти на списание оставшимся 4 бортам в модификации NFH («морской вертолёт для фрегатов»).

Соответствующее заявление было сделано министром обороны Тео Франкеном, когда он сообщил о планируемой замене NH90 NFH четырьмя новыми вертолётами SAR (то есть для решения поисково-спасательных задач) в рамках программы, оцениваемой в €232 млн. При этом неизвестно, будут ли новые машины способны выполнять миссии ПЛО, как NH90 NFH.

Закупка NH90 была одобрена правительством Бельгии в апреле 2007 года. Первый экземпляр в версии TTH был передан в октябре 2013 года. Расчётный срок службы составлял 20 лет. Однако, по словам Франкена, данные машины «оказались плохой покупкой». Ранее к аналогичным выводам пришло командование в Норвегии, которая недавно договорилась о возвращении всех 14 единиц NH90 производителю и компенсации в €375 млн, и в Австралии, которая списала в полном составе парк из 47 MRH90 Taipan (местная модификация NH90).

В качестве причин отказа от эксплуатации NH90 все названные операторы называют крайне высокие эксплуатационные расходы (в Бельгии до €15 тыс. за лётный час), низкий уровень эксплуатационной готовности и отсутствие эффективной промышленной поддержки со стороны производителя – консорциума NHIndustries (владельцы: Airbus Helicopters, Leonardo, GKN Fokker Aerospace).

Источник изображения: topwar.ru

Сложная структура консорциума, состоящего из трёх разных компаний, привела к тому, что каждая страна-участница (Франция, Германия, Италия, Нидерланды) проектировала NH90 под свои уникальные требования. Поэтому вместо создания единого, стандартизированного вертолёта, были разработаны многочисленные «национальные» версии.

Производство деталей и компонентов, как и сборка машин, осуществляется в разных странах, что сильно замедляет поставки запчастей и затрудняет обслуживание. Процесс принятия решений внутри консорциума часто занимает много времени и бывает сложным, что негативно сказывается на своевременной поддержке клиентов.

Вертолёт проектировался с учётом новейших технологий, с полностью цифровым управлением (fly-by-wire), что породило ряд «детских болезней», включая низкую эксплуатационную готовность (в Бельгии она порой опускалась ниже 50%). Имеются проблемы с двигателями и коробкой передач. Из-за монопольного положения консорциума цены на комплектующие являются крайне высокими.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Бельгия
Германия
Италия
Нидерланды
Норвегия
Франция
Продукция
NH90
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Leonardo
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 22:26
  • 12114
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.12 20:10
  • 2
В США впечатлились нереальностью российских «чудо-вооружений»
  • 15.12 19:33
  • 1
«В планах флота - брешь»: ВМС США хотят построить новый тип фрегата
  • 15.12 14:18
  • 1
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 15.12 13:59
  • 2
Сверхмощный двигатель от авиалайнера будет питать энергией ИИ
  • 15.12 00:55
  • 0
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 14.12 19:17
  • 0
Комментарий к "Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России"
  • 14.12 18:32
  • 0
Об Украине, С-300, и "закладках" - специально для начетчика "Сергей-82"
  • 14.12 18:13
  • 2
Комментарий к "Ядерный паритет вот-вот рухнет. Миру грозит страшный исход (South China Morning Post, Гонконг)"
  • 14.12 09:35
  • 1
Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России
  • 14.12 07:21
  • 1
В России раскритиковали Abrams с новым вооружением
  • 14.12 04:56
  • 2
В ЕС обсуждают идею выкупа у Турции ЗРС С-400 с последующей их передачей Киеву
  • 13.12 20:01
  • 81
МС-21 готовится к первому полету
  • 13.12 18:04
  • 1
Названы преимущества вооруженного дронами Abrams
  • 13.12 14:19
  • 81
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал