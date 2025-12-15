Армия США тестирует первую автоматизированную столовую Market 19

Источник изображения: topwar.ru

Армия США развернула в тестовом режиме на базе Кэмп-Уокер в Южной Корее первую роботизированную столовую Market 19, где блюда готовятся и подаются автоматически под контролем солдат. Это шестимесячный пилотный проект, призванный проверить эффективность новой организации питания военнослужащих. В командовании пояснили:

Человеческий контроль по-прежнему важен. Наши кулинары также отвечают за безопасность пищевых продуктов, подготовку ингредиентов и контроль качества.

В автоматизированной системе солдаты выбирают блюда из меню на сенсорном интерфейсе, а система автоматически порционирует и раскладывает по тарелкам еду. На каждом блюде указана информация о пищевой ценности.

Источник изображения: topwar.ru

Кулинары готовят рецепты блюд и подбирают ингредиенты для машины, которая занимается их приготовлением в автоматическом режиме.

Целью проекта является оптимизация в распределении кадрового ресурса и снижение нагрузки на поваров, которая особенно возрастает в часы пик. Автоматы берут на себя рутинные задачи (нарезка, готовка по рецепту, порционирование), позволяя персоналу сосредоточиться на других видах деятельности.

Аналитические отчёты по автоматизации ресторанов показывают, что подобные робототехнические решения могут снижать затраты на рабочую силу на 20-50%.