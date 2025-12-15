Войти
Военное обозрение

Армия США тестирует первую автоматизированную столовую Market 19

350
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Армия США развернула в тестовом режиме на базе Кэмп-Уокер в Южной Корее первую роботизированную столовую Market 19, где блюда готовятся и подаются автоматически под контролем солдат. Это шестимесячный пилотный проект, призванный проверить эффективность новой организации питания военнослужащих. В командовании пояснили:

Человеческий контроль по-прежнему важен. Наши кулинары также отвечают за безопасность пищевых продуктов, подготовку ингредиентов и контроль качества.

В автоматизированной системе солдаты выбирают блюда из меню на сенсорном интерфейсе, а система автоматически порционирует и раскладывает по тарелкам еду. На каждом блюде указана информация о пищевой ценности.

Источник изображения: topwar.ru

Кулинары готовят рецепты блюд и подбирают ингредиенты для машины, которая занимается их приготовлением в автоматическом режиме.

Целью проекта является оптимизация в распределении кадрового ресурса и снижение нагрузки на поваров, которая особенно возрастает в часы пик. Автоматы берут на себя рутинные задачи (нарезка, готовка по рецепту, порционирование), позволяя персоналу сосредоточиться на других видах деятельности.

Аналитические отчёты по автоматизации ресторанов показывают, что подобные робототехнические решения могут снижать затраты на рабочую силу на 20-50%.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 22:26
  • 12114
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.12 20:10
  • 2
В США впечатлились нереальностью российских «чудо-вооружений»
  • 15.12 19:33
  • 1
«В планах флота - брешь»: ВМС США хотят построить новый тип фрегата
  • 15.12 14:18
  • 1
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 15.12 13:59
  • 2
Сверхмощный двигатель от авиалайнера будет питать энергией ИИ
  • 15.12 00:55
  • 0
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 14.12 19:17
  • 0
Комментарий к "Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России"
  • 14.12 18:32
  • 0
Об Украине, С-300, и "закладках" - специально для начетчика "Сергей-82"
  • 14.12 18:13
  • 2
Комментарий к "Ядерный паритет вот-вот рухнет. Миру грозит страшный исход (South China Morning Post, Гонконг)"
  • 14.12 09:35
  • 1
Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России
  • 14.12 07:21
  • 1
В России раскритиковали Abrams с новым вооружением
  • 14.12 04:56
  • 2
В ЕС обсуждают идею выкупа у Турции ЗРС С-400 с последующей их передачей Киеву
  • 13.12 20:01
  • 81
МС-21 готовится к первому полету
  • 13.12 18:04
  • 1
Названы преимущества вооруженного дронами Abrams
  • 13.12 14:19
  • 81
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал