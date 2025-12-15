Армия США получила первый прототип нового танка M1E3 Abrams

Источник изображения: topwar.ru

Армия получила первый, так называемый «предварительный» прототип (pre-prototype) нового танка M1E3 Abrams от компании GDLS. Об этом заявил генерал Рэнди Джордж, начальник штаба армии, указав на ускоренный график разработки новой машины и её передачи вооруженным силам; в частности, ещё три прототипа предполагается получить в следующем году:

Все говорили, что на создание [нового танка] потребуется шесть или семь лет. А у нас уже есть один готовый прототип.

Пока что Пентагон не представил кадры с первым прототипом M1E3. Однако разработчик ранее показывал изображения демонстратора новой машины, который имеет обозначение AbramsX. Этот концепт имеет новую, более угловатую и футуристичную башню, уменьшенный экипаж (3 чел.), более лёгкий вес за счёт активного применения композитных материалов, гибридно-электрическую силовую установку и дополнительную 30-мм автоматическую пушку, размещённую на крыше.

В отличие от «испытательного стенда» AbramsX, M1E3 – это будущий серийный танк американской армии, который может отличаться от концепта, хотя и заимствует заложенные в него идеи. M1E3 в сравнении с M1A2, состоящим сейчас на вооружении войск, позиционируется как машина следующего, 4-го поколения.