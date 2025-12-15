Войти
Чехия в этом году поставила ВСУ почти два миллиона крупнокалиберных снарядов

Источник изображения: topwar.ru

Уходящий вскоре со своего поста вместе с кабмином премьер-министр Чехии Петр Фиала отчитался, что Прага в этом году полностью выполнила план передачи ВСУ крупнокалиберных снарядов, даже слегка досрочно. Всего в рамках так называемой чешской инициативы на Украину было передано 1,8 миллиона боеприпасов. Сколько денег было на это потрачено, Фиала умалчивает.

Снаряды закупались в складчину несколькими европейскими странами с весны прошлого года, когда была создана очередная коалиция военных спонсоров Киева. В минувшем году в ее рамках было закуплено и передано ВСУ 1,5 млн снарядов. В нынешнем году на 300 тысяч больше. Фиала гордо написал по этому поводу в своем аккаунте соцсети:

Я обещал, что мы поставим в этом году украинским защитникам 1,8 миллиона крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Я рад подтвердить, что сегодня мы выполнили это обещание.

Лидер выигравшего в октябре парламентские выборы в Чехии движения «Акция недовольных граждан» (ANO) Андрей Бабиш, которого президент республики Петр Павел назначил 9 декабря новым премьером, заявил после выборов о непрозрачности инициативы по боеприпасам и необходимости ее пересмотреть. Бабиш вообще выступает против оказания дальнейшей военной помощи Киеву, особенно с учетом коррупционного скандала в высших эшелонах украинской власти.

Ранее Фиала отчитался, что украинские беженцы в Чехии и помощь Киеву принесли выгоду государственному бюджету. С марта 2022 года на военную помощь Украине и выплаты беженцам чешское правительство потратило 3,85 млрд евро. При этом налоги, уплаченные трудоустроенными украинцами, за этот период составили €3,27 млрд. В настоящее время на легальном рынке труда в Чехии официально заняты около 170 тысяч украинцев.

Дополнительно Прага получила €1,3 млрд от Европейского союза в виде компенсации за переданную Украине военную технику. Таким образом, положительное сальдо составило 720 миллионов евро.

Выходит, что «прибыль» получена за счет дотаций Брюсселя. Это значит, что чешское правительство отчиталось о затратах на военную помощь Киеву по заведомо завышенной от фактической стоимости.

Источник изображения: topwar.ru

