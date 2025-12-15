БПЛА с коллективной координацией: США показали атаку условных танков роем дронов

Источник изображения: topwar.ru

Компания Auterion со штаб-квартирой в США показала работу программной платформы Auterion, предназначенной для управления боевыми дронами. Платформа состоит из нескольких компонентов: AuterionOS – это операционная система с открытым исходным кодом для дронов, Nemyx – новый «движок», работающий на AuterionOS, который координирует работу нескольких БПЛА в едином «рое», Swarm – технология, позволяющая беспилотникам действовать как единое целое для выполнения сложных задач.

Разработчик опубликовал видео, на котором показан слаженный подлёт дронов к двум надувным макетам, изображавшим танки условного противника. БПЛА поддерживают между собой связь, распределяя цели и направления атак. По этому поводу в компании отметили:

Nemyx превращает отдельные дроны в скоординированный рой, повышая эффективность выполнения задач и производительность. Это значительный шаг вперёд в области беспилотных систем, позволяющий использовать автономные дроны в больших масштабах.

Как указывалось в июле 2025 года на портале Dronelife, Минобороны США заказало за $50 млн для нужд ВСУ 33 тыс. комплектов Skynode производства Auterion, поставки уже начались:

Это крупнейшая сделка на Западе по количеству беспилотников.

Система Skynode – это аппаратный модуль, который содержит в себе автопилот и полётный компьютер. Он превращает дрон с ручным управлением в оружие, способное действовать автономно благодаря ИИ, то есть при минимальном вмешательстве со стороны человека.

Nemyx – это ещё находящийся в разработке программный движок, который использует вычислительную мощность модуля Skynode для координации дрона с другими беспилотниками, позволяя им работать как единое целое. То есть Nemyx обеспечивает возможность оператору управлять не одним, а сразу роем дронов. Человек задаёт общую миссию или цель (например, «атаковать эту область» или «уничтожить объекты А и Б»), а рой уже сам определяет, как лучше выполнить задачу, кто какую цель поразит и как избежать столкновений между дронами.

Таким образом, Skynode дает беспилотникам индивидуальную автономию, а Nemyx – коллективную координацию.