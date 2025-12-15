ВВС США вернутся к идее отдельного воздушного командного пункта для МБР

Источник изображения: topwar.ru

Американские военные готовят официальный запрос, касающийся стратегических ядерных сил. Вероятнее всего, ВВС США вернутся к идее отдельного воздушного командного пункта для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) шахтного базирования.

Об этом говорится в статье, опубликованной американским журналом Air & Space Forces Magazine.

Данный шаг назревает уже давно. Дело в том, что до 1998 года на ВВС США была возложена миссия «Зазеркалье» (Looking Glass). Ее выполняли самолеты, на борту которых находились экипажи и оборудование, способные при необходимости выполнять дистанционный запуск МБР, получив на это приказ президента. Таким образом, руководство США могло контролировать эти средства ядерного поражения даже после уничтожения наземных командных пунктов. До 1998 года эту функцию выполняли самолеты EC-135, но затем их начали списывать.

Миссия была передана E-6B Mercury, стоящим на вооружении ВМС США. На тот момент на них также возлагалась похожая задача по передаче команд на запуск ракет с атомных подводных лодок.

Теперь флотское командование готовится заменить E-6B на E-130J Phoenix II, создаваемый на базе C-130 Hercules. И сейчас Пентагон предполагает снова разделить функции воздушного управления пусками ракет шахтного и подводного базирования между ВВС и ВМС. Пока неизвестно, воспользуются ли Военно-воздушные силы США, как и ВМС, модернизированными С-130 или рассматривают другие варианты.