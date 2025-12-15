Некоторые подробности намерений Британии создать «бастион» против ВМФ РФ

Источник изображения: topwar.ru

Деградация британского флота, характеризующаяся значительным сокращением корабельного и личного состава, грозит обернуться потерей сдерживающей роли ВМС. По этому поводу первый морской лорд (главком флота) генерал Гвин Дженкинс заметил:

Наше преимущество в Северной Атлантике висит на волоске.

При этом Британия получила богатый опыт противодействия ВМФ РФ на Чёрном море, так как именно её командование стояло за развёртыванием в составе ВМСУ безэкипажных аппаратов, существенно усложнивших боевое дежурство российским кораблям.

Ещё в сентябре 2023 года Дженкинс заявил о намерении использовать беспилотные суда «как можно шире», а обитаемые корабли «только в случае необходимости». Это позволит компенсировать сокращение плавсостава, который сейчас насчитывает всего 13 кораблей первого ранга по сравнению с 31 вымпелом 20 лет назад.

Конструкция Herne:

В отличие от ситуации в Чёрном море, безэкипажные аппараты, которые планируется развернуть в Северной Атлантике, должны изначально сосредоточиться на проведении подводных операций. Эта концепция, получившая обозначение «Атлантический бастион», заключается в создании «щита» в указанной акватории для защиты критически важной инфраструктуры (кабелей, газопроводов и т. д.) и судоходных путей от потенциальной «российской угрозы». Дженкинс заметил по этому поводу:

«Атлантический бастион» направлен на создание системы систем, которая позволит нам находить, отслеживать и, при необходимости, действовать против наших противников, увеличивая как массу, так и смертоносность наших подводных лодок, кораблей и самолётов.

На днях программа получила первые инвестиции в размере £14 млн. Как отметили в Минобороны, несколько десятков британских и европейских компаний уже представили свои предложения по разработке сенсоров и демонстрационных образцов.

Спуск на воду SG-1 Fathom:

Так, BAE Systems продвигает «сверхбольшой автономный подводный аппарат» Herne (XLUUV), впервые представленный в 2022 году. Он был специально разработан для ПЛО, защиты критически важной инфраструктуры и решения разведывательных задач.

Местное подразделение американской компании Anduril предлагает Seabed Sentry – систему, созданную на базе подводного робота, способного перемещаться на глубине более 500 м в течение нескольких месяцев. Он оборудован гидролокатором нового поколения, способным обнаруживать движение под водой с «беспрецедентной точностью».

Немецкий концерн Helsing развернёт комплекс Lura/SG-1 Fathom, который состоит из роя подводных дронов, управляемых единой сетью ИИ и способных оставаться под водой в течение трёх месяцев без перерыва.