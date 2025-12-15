Войти
Прорыв не состоялся: спецназ США отменил разработку штурмового пулемёта LMG-A

Источник изображения: topwar.ru

Командование спецопераций США (USSOCOM) официально отменило программу создания прототипа лёгкого штурмового пулемёта LMG-A следующего поколения, что может сигнализировать о возможной переоценке требований к перспективному стрелковому оружию.

LMG-A позиционировался USSOCOM как «революционное решение», однако технологический прорыв в плане вооружения войск не состоялся.

LMG-A должен был прийти на замену устаревшим пулемётам Mk46/Mk48 и, возможно, M249 SAW в подразделениях спецназа. Вместо этого USSOCOM передаст программу на рассмотрение научно-исследовательского центра NSWC Crane ВМС США.

Отмена разработки вызвала предположение среди американских обозревателей, не переходит ли USSOCOM на новые калибры и системы вооружения, соответствующие армейской программе Next Generation Squad Weapon (NGSW), в том числе на патрон 6,8×51 мм, который был выбран как для винтовки XM7, так и для ручного пулемёта XM250. В этом случае программа LMG-A могла оказаться ненужной или даже устаревшей ещё до начала создания прототипа.

Решение USSOCOM отказаться от публично объявленной и широко разрекламированной оружейной программы на промежуточном этапе является редкостью и предполагает внутреннюю переоценку оперативных потребностей, технологическое несоответствие проекта или перераспределение бюджета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M249
Mk.48
