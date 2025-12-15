Войти
Швейцария пересматривает закупку американских истребителей F-35A

Источник изображения: topwar.ru

Швейцария пересматривает сделку, предусматривавшую закупку 36 истребителей F-35A за 6 млрд франков ($7,56 млрд). Она была с небольшим перевесом одобрена избирателями на референдуме 2020 года. Летом 2025 года США заявили, что «такое понимание фиксированной цены оказалось ошибочным», что привело к увеличению прогнозируемых расходов в размере до 1,3 млрд франков.

На этом фоне правительство Швейцарии сообщило, что поручило Минобороны закупить «максимально возможное количество» F-35 в рамках финансового лимита в 6 млрд франков. При этом было кабмин заявил, что не будет обращаться за дополнительным кредитом:

Воля народа будет исполнена.

Сокращение количества закупаемых бортов потребует одобрения парламента и, возможно, повторного голосования общественности. При этом правительство заявило, что приобретение истребителей и систем ПВО, уже одобренное парламентом, позволит Швейцарии защититься от воздушных угроз, хотя и «в ограниченной степени». По этой причине оно исключило возможность полной отмены сделки по F-35. В докладе указано, что в конечном итоге стране потребуется от 55 до 70 современных истребителей, необязательно F-35.

Правительство подтвердило свою приверженность программе F-35, несмотря на напряжённость в торговых отношениях с США, в том числе из-за недавнего введения пошлин на швейцарский экспорт.

