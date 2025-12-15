«Под вопросом боеготовность Tiger»: интерес ВСУ может оказаться неоправданным

Источник изображения: topwar.ru

Возможная поставка ВСУ ударных вертолётов Eurocopter Tiger, списанных из состава вооружённых сил Австралии, вызвала вопросы у обозревателей немецкого издания Flug Revue:

Может ли передача Tiger стать жизнеспособным вариантом, учитывая, что эксплуатация этой машины сопровождалась известными логистическими и инженерными проблемами?

Австралия недавно приступила к полётам на Boeing AH-64E Apache, который заменяет Tiger. На решение о досрочном выводе Tiger из эксплуатации повлияли высокие затраты на техническое обслуживание и длительные сроки поставки запчастей из Европы. ВСУ, которые до сих пор делают ставку на советские вертолёты Ми-24, проявили интерес к списанной технике.

Согласно отчётам австралийской армии, потребовалось почти 12 лет, чтобы полностью привести Tiger в боевую готовность. Для ВСУ, которые не имеют опыта использования западных ударных вертолётов, этот процесс может оказаться ещё более длительным.

Указывается, что по сравнению с другими западными аналогами, такими как Apache, Tiger, хотя и обладает современными технологиями, очень сложен в обслуживании. ВСУ придётся решать, оправданы ли будут материально-технические затраты на его содержание.

Ранее Австралия уже передавала ВСУ танки M1 Abrams, хотя в поставке вертолётов MRH-90 Taipan было отказано, что «вызвало напряжённость в отношениях между странами». Вполне возможно, что Канберра решит оставить Tiger на хранении или продать их другому заказчику.