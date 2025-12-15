Северск взят, что дальше

Военный эксперт Дмитрий Корнев — о том, что освобождение города перевело боевые действия в Донбассе в новую фазу

Освобождение Северска окончательно переломило ситуацию на севере Донбасса: город перешел под полный контроль российских войск, идет зачистка и развертывание новой линии обороны, а для группировки «Юг» открыт оперативный коридор в сторону Славянско‑Краматорской агломерации.​

После закрепления в Северске подразделения 3‑й армии и других частей группировки «Юг» не остановились на городской черте: расширяется полоса безопасности западнее города, фиксируются бои в районе Закотного, Ямполя и дальше по дуге Звановка – Свято‑Покровское, что сужает для ВСУ коридоры между Лиманом и Краматорском. Одновременно на красноармейско-димитровском направлении российские войска продвинулись в Родинском, Софиевке и вдоль линии Панковка – Владимировка, а в самом Димитрове, по данным из разных источников, центр города и юго‑западные кварталы уже под контролем ВС РФ, гарнизон ВСУ рассечен и находится в критическом положении.​

На юге, в Гуляйполе, штурмовые подразделения группировки «Восток» прорвались к центру: бои идут в районе городской больницы, рынка и прилегающих кварталов, источники говорят о посыпавшейся обороне украинских сил и фактическом переходе до трети города под российский контроль. Таким образом, локальные успехи под Северском, Димитровом и Гуляйполем уже складываются в единую конфигурацию фронта, где у Киева остается всё меньше устойчивых опорных узлов и подготовленных рубежей для контрударов.

По моему мнению, в ближайшем будущем наши ребята будут сильно давить на славянском направлении, на красноармейско-димитровском, где практически в агонии находятся части ВСУ, запертые в Димитрове. Там штурмовики уже вышли к центру города и ведут бои за шахту «Центральная» и прилегающие районы.​

На гуляйпольском направлении уличные бои перешли в фазу, когда российские силы контролируют все въезды и выезды огнем и активно продвигаются в центральные кварталы, а украинские попытки контратак выглядят всё более эпизодическими.

Фактически, Сырский уже признал сокращение линии соприкосновения, но ситуация будет только усугубляться. Даже самые осторожные западные наблюдатели отмечают, что штурм сразу нескольких городов — от Димитрова до Родинского, Гуляйполя и Константиновки — создает для Украины ситуацию, когда удержание одного узла автоматически ослабляет оборону на соседнем участке. В зимний период, при сохранении нынешнего темпа, российские войска завершат операцию в Димитрове и Гуляйполе и начнут поэтапный выход к внешнему оборонительному периметру Славянска уже не точечно, а в рамках единой более масштабной операции.

На фоне продвижения российских войск обсуждение мирного плана президента США Дональда Трампа приобретает всё более и более конкретную привязку к обстановке на земле. Чем дальше ВС РФ продвигаются в Донбассе и чем больше городов переходит под наш контроль, тем меньше у Киева возможностей торговаться по территориальной повестке и тем жестче может выглядеть американский пакет предложений.​

В западной прессе уже прямо говорится, что каждая потеря крупного узла обороны — будь то Северск, Красноармейск или потенциально Гуляйполе — ослабляет позиции Украины в глазах Вашингтона и Брюсселя. В такой конфигурации план Трампа будет восприниматься не как взаимный компромисс, а как навязанная сверху схема фиксации статуса‑кво с учетом территориальных потерь Киева.​ И в Киеве, и в европейских столицах не могут этого не видеть и не понимать.

Падение Северска и угрозы новых котлов усиливают и внутренний кризис в украинском руководстве. Уже сейчас в медиа просматривается конфликт между сторонниками продолжения боевых действий «до победы» и теми, кто аккуратно подталкивает офис президента к идее «заморозки» или переговоров на менее выгодных условиях.

Дальнейшие потери на донецком и запорожском направлениях станут аргументом для тех групп элит в Киеве, которые ориентируются на США и готовы принять жесткий вариант плана Трампа, чтобы сохранить политический контроль над оставшейся территорией. В то же время националистическое крыло попытается использовать эти поражения для давления на власть, обвиняя ее в «предательстве» и провалах на фронте, что чревато новыми внутриполитическими турбулентностями.​

В сумме можно сделать вывод, что освобождение Северска — это уже не локальная тактическая победа, а отправная точка для перераспределения сил на фронте и для будущего политического торга вокруг «мирного пакета», который Вашингтон и лично Трамп будут навязывать Киеву с опорой на новые реалии на земле.

Взятие Северска ликвидировало «северский выступ», выпрямило линию фронта и позволило России свободнее бить артиллерией и дронами по дорогам снабжения ВСУ на направлении Славянск – Краматорск. Это снижает устойчивость украинской обороны северного Донбасса и делает более уязвимыми опорные узлы к западу от города.​

Продвижение под Димитровом и Красноармейском, а также бои внутри Гуляйполя, означают, что несколько украинских группировок оказались в полуокружении либо под угрозой оперативного котла. Для ВСУ это вынужденные локальные отходы, потеря подготовленных рубежей и ускоренный расход резервов на «затыкание дыр» вместо плановых контрударов.​

Комплекс этих успехов дает России возможность перейти к маневренной тактике боевых действий, создает предпосылки к такому развитию. Меньше выпуклых участков, которые нужно держать, больше возможностей сосредотачивать силы на выбранных направлениях — славянско‑краматорском, красноармейско‑димитровском и запорожском.

Для Украины, наоборот, линия обороны становится сложнее — без опоры на города-укрепрайоны и с риском потери следующей череды городов.

Часть западных аналитиков признает, что, хотя территория, занятая Россией за год, формально невелика, но Россия показывает в последние недели очень успешное и динамичное продвижение, владеет инициативой и диктует темп боевых действий. В практическом плане это означает, что если динамика сохранится, то в ближайшие недели можно ожидать добивания текущих котлов и выхода ВС РФ к следующему крупному оборонительному рубежу ВСУ, прежде всего к периметру Славянска и Краматорска. И это не предел.

Автор — военный эксперт, редактор портала Militaryrussia

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора