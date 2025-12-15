Войти
Иран призвал Москву ускорить реализацию договора о стратегическом партнёрстве

Источник изображения: topwar.ru

Иранская сторона публикует некоторые подробности сегодняшних переговоров между президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом России Владимиром Путиным. Переговоры эти состоялись во время саммита в Ашхабаде (Туркмения).

Масуд Пезешкиан заявил о том, что Тегеран твёрдо настроен на реализацию соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Информационное агентство Tasnim пишет о том, что в ходе встречи иранский президент призвал президента РФ «ускорить реализацию договора о стратегическом сотрудничестве».

Tasnim:

Москву призвали ускорить выполнение обязательств, предусмотренных этим соглашением.

Какие конкретно обязательства в данном контексте волнуют Тегеран, пока не сообщается.

Тем временем сам Масуд Пезешкиан отметил, что крайне важно развитие транспортных коридоров Север – Юг и Восток – Запад. И Россия, и Иран являются частями этого глобального проекта с крупными инвестициями.

Также иранский президент подчеркнул, что уже активно развивается ирано-российское сотрудничество в сфере строительства электростанций и транспорта.

Масуд Пезешкиан:

Реализуются наши совместные проекты в энергетике и сельском хозяйстве. Потенциал этих отраслей крайне высок.

Президент Ирана:

У наших стран нет другого выбора, кроме как укреплять сотрудничество, особенно в рамках международных и региональных организаций, таких как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, чтобы противостоять одностороннему подходу.

Владимир Путин напомнил о росте товарооборота. В прошлом году объёмы взаимной торговли РФ и Ирана прибавили 13%, а с января по сентябрь этого года – 8 процентов.

Напомним, что ранее в Москве говорили о том, что договор о стратегическом партнёрстве не предусматривает оказания прямой военной помощи. На открытой (официальной) части встречи вопросы военного и военно-технического сотрудничества между Ираном и России не поднимались. Но была и та часть, на которой не было репортёров.

  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Туркменистан
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БРИКС
ШОС
