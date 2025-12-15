Войти
Военное обозрение

Британский министр на презентации новой спецслужбы говорил о «тени войны»

455
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Разведывательная деятельность иностранных государств в отношении британских Вооруженных сил в течение уходящего года возросла более чем на 50 процентов. Наибольшую активность при этом якобы проявляют Россия, Иран и Китай.

Такое заявление во время церемонии открытия вновь созданной Службы военной разведки (MIS) Великобритании, которая проходила на авиабазе в Уитоне, сделал ее новый глава Эдриан Берд.

Эта организация заменит отдельные разведслужбы армии, ВВС и ВМС. Она будет опираться в своей деятельности на информацию, полученную от спутников, дронов и агентуры. В ее структуре также будет присутствовать отдел контрразведки. В его задачи входит защита личного состава и оборудования Вооруженных сил Великобритании от действия зарубежных спецслужб.

Британский министр Вооруженных сил Аль Карнс, также присутствовавший на презентации этой новой спецслужбы, говорил о «тени войны». По его словам, она уже нависла над Европой поэтому европейцам пора готовиться воевать против России.

Карнс утверждает, что надвигающаяся конфронтация станет более масштабной, чем все, с чем сталкивалась Британия в последние десятилетия. Для иллюстрации своих слов министр привел в пример конфликт на Украине, где еженедельные потери ВСУ превышают количество британских военных, погибших за годы участия в операциях в Ираке и Афганистане.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о подготовке Запада к развязыванию новой войны в Европе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Великобритания
Ирак
Иран
Китай
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 22:26
  • 12114
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.12 20:10
  • 2
В США впечатлились нереальностью российских «чудо-вооружений»
  • 15.12 19:33
  • 1
«В планах флота - брешь»: ВМС США хотят построить новый тип фрегата
  • 15.12 14:18
  • 1
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 15.12 13:59
  • 2
Сверхмощный двигатель от авиалайнера будет питать энергией ИИ
  • 15.12 00:55
  • 0
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 14.12 19:17
  • 0
Комментарий к "Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России"
  • 14.12 18:32
  • 0
Об Украине, С-300, и "закладках" - специально для начетчика "Сергей-82"
  • 14.12 18:13
  • 2
Комментарий к "Ядерный паритет вот-вот рухнет. Миру грозит страшный исход (South China Morning Post, Гонконг)"
  • 14.12 09:35
  • 1
Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России
  • 14.12 07:21
  • 1
В России раскритиковали Abrams с новым вооружением
  • 14.12 04:56
  • 2
В ЕС обсуждают идею выкупа у Турции ЗРС С-400 с последующей их передачей Киеву
  • 13.12 20:01
  • 81
МС-21 готовится к первому полету
  • 13.12 18:04
  • 1
Названы преимущества вооруженного дронами Abrams
  • 13.12 14:19
  • 81
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал