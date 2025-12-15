Британский министр на презентации новой спецслужбы говорил о «тени войны»

Источник изображения: topwar.ru

Разведывательная деятельность иностранных государств в отношении британских Вооруженных сил в течение уходящего года возросла более чем на 50 процентов. Наибольшую активность при этом якобы проявляют Россия, Иран и Китай.

Такое заявление во время церемонии открытия вновь созданной Службы военной разведки (MIS) Великобритании, которая проходила на авиабазе в Уитоне, сделал ее новый глава Эдриан Берд.

Эта организация заменит отдельные разведслужбы армии, ВВС и ВМС. Она будет опираться в своей деятельности на информацию, полученную от спутников, дронов и агентуры. В ее структуре также будет присутствовать отдел контрразведки. В его задачи входит защита личного состава и оборудования Вооруженных сил Великобритании от действия зарубежных спецслужб.

Британский министр Вооруженных сил Аль Карнс, также присутствовавший на презентации этой новой спецслужбы, говорил о «тени войны». По его словам, она уже нависла над Европой поэтому европейцам пора готовиться воевать против России.

Карнс утверждает, что надвигающаяся конфронтация станет более масштабной, чем все, с чем сталкивалась Британия в последние десятилетия. Для иллюстрации своих слов министр привел в пример конфликт на Украине, где еженедельные потери ВСУ превышают количество британских военных, погибших за годы участия в операциях в Ираке и Афганистане.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о подготовке Запада к развязыванию новой войны в Европе.