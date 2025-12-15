Продвижение вверх: какие котлы ждут ВСУ после освобождения Северска

ВС России перемалывают оборону Киева на ключевых направлениях, открывающих путь к Славянску и Краматорску, считают эксперты

На линии фронта открывается окно возможностей, считают военные эксперты. Сразу на трех участках — под Северском, Гуляйполем и на запорожском направлении — российские войска применяют тактику «просачивания» и охвата, направленную на создание новых оперативных котлов. Успешное продвижение к Славянску и Краматорску, а также перерезание логистических артерий в Димитрове грозит ВСУ потерей целых оборонительных узлов. В том, какого дальнейшего развития событий стоит ждать, и почему украинские группировки в СВО обречены, разбирались «Известия».

Разрушение «дырявого сита»

По мнению аналитиков, в ближайшие недели в зоне наибольшего риска украинских сил находится цепочка населенных пунктов между Северском и Славянском, в первую очередь Свято-Покровское, Звановка и узлы, прилегающие к трассам на Краматорск. Как отмечает Дмитрий Болтенков, потеря этих позиций превратит оборону севернее Краматорска в дырявое сито, что заставит ВСУ либо спешно отступать, либо рисковать окружением.

— Российская армия на этом этапе делает ставку не на рывок, а на системное перемалывание обороны, выдавливание гарнизонов из городов и последовательное лишение ВСУ высот, дорог и складских зон, — сказал он «Известиям».

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

В Красноармейске и Димитрове уже идут бои. Российские части закрепляются в южной и центральной частях городов, а украинские источники признают тяжелейшее положение гарнизона, отметил эксперт. Все маршруты снабжения Димитрова были перерезаны подразделениями группировки войск «Центр», что привело к большим потерям личного состава ВСУ.

— Этот район в экспертной среде называют «вторым Авдеевским узлом», падение которого резко упростит продвижение российских войск вглубь Донбасса. Военнослужащие ВСУ, осознавшие реальную обстановку и получившие шанс сохранить себе жизнь, начали массово переходить в плен, несмотря на угрозу расстрела со стороны собственного командования, — подчеркнул Дмитрий Болтенков.

Открытое «окно возможностей»

На запорожском направлении штурмовые команды группировки войск «Восток» входят в Гуляйполе. Идущие там квартальные бои фактически указывают на позднюю стадию операционного окружения. После Гуляйполя под ударом окажется вся линия опорных пунктов ВСУ на стыке запорожского и донецкого направлений, считает Дмитрий Болтенков.

Эксперт подчеркнул, что окно возможностей для российских войск открывается сразу на трех участках фронта. Главный вопрос сейчас — где именно генштаб примет решение развить успех до масштаба крупной операции.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

По данным Минобороны, Вооруженные силы РФ освободили восемь населенных пунктов за последнюю неделю — Лиман, Куриловка и Кучеровка (Харьковская область), Северск, Червоное и Ровное (ДНР), Остаповское (Днепропетровская область) и Новоданиловка (Запорожская область). Сейчас продолжается уничтожение окруженной группировки ВСУ на левом берегу реки Оскол и зачистка населенных пунктов Светлое и Гришино в ДНР.

Президент России Владимир Путин заявил, что переход Северска под контроль российских войск приближает новое наступление и изгнание украинских военных с территории Донбасса. Об освобождении города главе государства доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 11 декабря на совещании, посвященном ситуации в зоне спецоперации. Командующий Южной группировкой войск генерал-лейтенант Сергей Медведев сообщил, что освобождение Северска открыло российской армии путь к Славянску.

В операции по освобождению города участвовали 28 штурмовых отрядов общей численностью 84 человека. Командующий 3-й армией генерал-лейтенант Игорь Кузьменков отметил, что наибольшее сопротивление противник оказывал в высотном квартале, на доломитном заводе, на хлебокомбинате и на железнодорожной станции, где были созданы укрепленные узлы обороны. Он уточнил, что лишившись снабжения, ВСУ начали беспорядочный отход. Российские войска взяли город под полный контроль, освободив 115 жилых и 208 технических строений.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев Источник изображения: iz.ru

Президент Путин отдельно отметил слаженную работу командиров, которые обеспечивали планирование и взаимодействие. Глава государства напомнил, что командующий Южной группировкой войск Сергей Медведев обещал взять Северск не позднее середины декабря и сдержал свое слово. «Сказал и сделал. Мужчина!». Адресовав эти слова всем участникам освобождения города от генералов штабов до рядовых штурмовиков.

Тактика «просачивания» и охвата

Военные эксперты также считают, что освобождение Северска имеет ключевое значение в освобождении Донбасса, поскольку оно открывает для российских войск возможность движения на Красный Лиман и, самое главное, на Славянско-Краматорскую агломерацию.

— Войска уже двигаются в направлении Славянска, действуя, по сути, на плечах отступающего противника. К западу от Северска расположен естественный укрепленный район — карьер с меловыми и доломитными породами, где противник пытается удержаться. По нему активно работает ВКС, а наши силы одновременно обходят его с юга, фактически отсекая. Этот укрепрайон долго не продержится. Идет также движение на Николаевку, предместье Славянска, — сказал «Известиям» военный эксперт Борис Джерелиевский.

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО Источник изображения: Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

— Среди наиболее перспективных направлений можно выделить Запорожское и Днепропетровское — это южное направление. Там отмечается интенсивное движение, и у противника, судя по всему, недостаточно средств для эффективного противодействия. В Харьковской и Сумской областях сопротивление более ожесточенное, но в последнее время всё чаще звучит вероятность возникновения нового фронта в Черниговской области, — подвел итог эксперт.

Тактика сейчас стандартна — просачивание малыми группами, охваты и массированные бомбо-штурмовые удары. Она нацелена на создание котлов, как это уже произошло под Гуляй-Полем и в окрестностях Купянска. Дальнейшее развитие ситуации — это либо выдавливание противника из котлов, либо их уничтожение на месте.

Юлия Леонова