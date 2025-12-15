В Польше спустили на воду шестой тральщик типа "Корморан"

В четверг, 11 декабря, на верфи Remontowa Shipbuilding в Гданьске спустили на воду тральщик "Чайка". Как уточняет Navy Recognition, это уже шестой корабль противоминной обороны класса "Корморан-2" и последний заказанный для ВМС Польши.

Напомним, что проект "Корморан" стартовал в 1999 году. В 2002 году из-за финансовых проблем программу свернули.

Тральщик "Чайка", Польша Remontowa Shipbuilding

В 2011 году проектирование возобновилось под обозначением "Корморан-2". В 2013 году Минобороны Польши заказало Remontowa Shipbuilding поставку головного тральщика с опционом на еще два корабля. Строительство первого корабля началось в 2014 году, он пополнил польский флот в 2017 году. Тогда же военные активировали опцион на дополнительную пару тральщиков.

В 2022 году ВМС Польши получили второй тральщик "Альбатрос" и подписали контракт на поставку еще трех таких кораблей с консорциумом, образованным компанией Stocznia Remontowa Shipbuilding, группой PGZ Stocznia Wojenna и Центром исследований и разработок Centrum Techniki Morskiej.

В 2023 году польский флот усилился третьим тральщиком "Мева".

Постройка четвертого корабля, "Ясколка" (Jaskółka), стартовала в марте 2023 года, в июне 2024-го его спустили на воду; ввести в строй планируют в июле 2026 года. В декабре 2023 года началось производство тральщика "Рыбитва" (Rybitwa), его спустили на воду в марте 2025-го и собираются передать заказчику в марте 2027 года.

Резку стали для производства последнего тральщика "Чайка" начали в октябре 2024 года, а церемонию закладки корпуса провели в декабре того же года. Его должны ввести в эксплуатацию осенью 2027 года.

Тральщики типа "Корморан-2" строятся из немагнитной стали. Водоизмещение составляет 850 тонн, длина – 58,5 метра, ширина – 10,3 метра. Скорость – 15 узлов, дальность плавания – не менее 2500 миль. Экипаж – 45 человек (предусмотрено размещение семи бойцов десанта).

Корабли вооружают зенитной установкой "Вробель-2" с двумя 23-мм пушками, четырьмя ПЗРК "Гром" и четырьмя 12,7-мм пулеметами.

В состав противоминного оснащения входит ГАС миноискания SHL-101/T и самоходная ГАС переменной глубины Orka, подводные дистанционно управляемых аппараты Double Eagle Mk.III производства шведской компании Saab, а также польские модульные подводные аппараты Morswin и одноразовые мини-уничтожители мин Gluptak.