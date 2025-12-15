Войти
Военное обозрение

США планируют создать коалицию для борьбы с доминированием Китая

353
0
0

Источник изображения: topwar.ru

По информации западной прессы, власти США заручились поддержкой Австралии, Израиля, Сингапура, Южной Кореи и Японии в своем стремлении максимально снизить доминирование Китая на рынке редкоземельных минералов. Кроме того, коалиция, в которую, как предполагается, войдут эти страны, будет противостоять Пекину, чтобы попытаться не допустить лидерства КНР в области искусственного интеллекта.

Как сообщает издание Politico, антикитайская «шестерка» стран намеревается подписать декларацию, направленную на устранение дефицита минералов, необходимых для современной микроэлектронной промышленности и развития ИИ. При этом отмечается, что создание этого альянса отражает растущие опасения Вашингтона по поводу значительных инвестиций, которые Пекин выделяет на развитие искусственного интеллекта и технологий квантовых вычислений.

По мнению заместителя главы американского Госдепа по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Джейкоба Хелберга, создание такого объединения кардинальным образом может поменять правила игры. Эта коалиция может стать альянсом, в рамках которого, помимо прочего, «можно обсуждать экономику ИИ и конкуренцию с Китаем в этой сфере».

Хелберг подчеркивает, что поскольку Вашингтон чрезвычайно опасается, что превосходство в сфере ИИ может обеспечить Китаю определенные экономические преимущества, Трамп планирует привлечь в антикитайскую коалицию максимальное число союзников и партнеров, обладающих технологическими ресурсами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Израиль
Китай
Сингапуp
США
Южная Корея
Япония
Проекты
AI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 22:26
  • 12114
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.12 20:10
  • 2
В США впечатлились нереальностью российских «чудо-вооружений»
  • 15.12 19:33
  • 1
«В планах флота - брешь»: ВМС США хотят построить новый тип фрегата
  • 15.12 14:18
  • 1
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 15.12 13:59
  • 2
Сверхмощный двигатель от авиалайнера будет питать энергией ИИ
  • 15.12 00:55
  • 0
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 14.12 19:17
  • 0
Комментарий к "Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России"
  • 14.12 18:32
  • 0
Об Украине, С-300, и "закладках" - специально для начетчика "Сергей-82"
  • 14.12 18:13
  • 2
Комментарий к "Ядерный паритет вот-вот рухнет. Миру грозит страшный исход (South China Morning Post, Гонконг)"
  • 14.12 09:35
  • 1
Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России
  • 14.12 07:21
  • 1
В России раскритиковали Abrams с новым вооружением
  • 14.12 04:56
  • 2
В ЕС обсуждают идею выкупа у Турции ЗРС С-400 с последующей их передачей Киеву
  • 13.12 20:01
  • 81
МС-21 готовится к первому полету
  • 13.12 18:04
  • 1
Названы преимущества вооруженного дронами Abrams
  • 13.12 14:19
  • 81
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал