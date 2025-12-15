США планируют создать коалицию для борьбы с доминированием Китая

Источник изображения: topwar.ru

По информации западной прессы, власти США заручились поддержкой Австралии, Израиля, Сингапура, Южной Кореи и Японии в своем стремлении максимально снизить доминирование Китая на рынке редкоземельных минералов. Кроме того, коалиция, в которую, как предполагается, войдут эти страны, будет противостоять Пекину, чтобы попытаться не допустить лидерства КНР в области искусственного интеллекта.

Как сообщает издание Politico, антикитайская «шестерка» стран намеревается подписать декларацию, направленную на устранение дефицита минералов, необходимых для современной микроэлектронной промышленности и развития ИИ. При этом отмечается, что создание этого альянса отражает растущие опасения Вашингтона по поводу значительных инвестиций, которые Пекин выделяет на развитие искусственного интеллекта и технологий квантовых вычислений.

По мнению заместителя главы американского Госдепа по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Джейкоба Хелберга, создание такого объединения кардинальным образом может поменять правила игры. Эта коалиция может стать альянсом, в рамках которого, помимо прочего, «можно обсуждать экономику ИИ и конкуренцию с Китаем в этой сфере».

Хелберг подчеркивает, что поскольку Вашингтон чрезвычайно опасается, что превосходство в сфере ИИ может обеспечить Китаю определенные экономические преимущества, Трамп планирует привлечь в антикитайскую коалицию максимальное число союзников и партнеров, обладающих технологическими ресурсами.