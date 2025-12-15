Главком ВМФ Моисеев стал адмиралом флота

МО РФ: главнокомандующий ВМФ Моисеев стал адмиралом флота

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев стал адмиралом флота, следует из данных на сайте Минобороны России.

"Моисеев Александр Алексеевич. Главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал флота", - говорится в разделе на сайте МО РФ с информацией о главкомах видами российских вооруженных сил.

Также представлена фотография Моисеева в форме с погонами адмирала флота.

Адмирал флота - высшее корабельное звание высшего офицерского состава ВМФ РФ, оно соответствует войсковому званию "генерал армии". До Моисеева звания адмирал флота последний раз был удостоен главком ВМФ РФ Владимир Масорин в 2006 году.