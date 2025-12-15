Компания IAI начала поставку ЗРК "Барак MX" ВВС Колумбии

ЦАМТО, 12 декабря. Вооруженные силы Колумбии в конце октября получили первую батарею зенитного ракетного комплекса "Барак MX" производства израильской компании Israel Aerospace Industries (IAI).

Об этом Jane's Defence Weekly на условиях анонимности сообщил 10 декабря источник в израильской промышленности.

По словам источника, в настоящее время первая батарея проходит испытания в составе ВВС Колумбии при участии специалистов IAI с целью ввода боевой состав в ближайшие недели. Ожидается, что остальные батареи будут поставлены в течение 2026 года. Предположительно, в общей сложности ВВС Колумбии получат три или четыре батареи "Барак MX". Точная цифра пока не подтверждена.

Поставка системы имеет важное значение для усиления возможностей комплексной системы национальной обороны Колумбии (SIDEN) и Комплексной национальной системы противовоздушной обороны (SISDAN).

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2023 года командование ВВС Колумбии достигло соглашения с израильской компанией Israel Aerospace Industries по закупке зенитного ракетного комплекса "Барак MX". Контракт на сумму 131,2 млн. долл. был подписан в рамках процедуры №23-2022 MDN-FAC. Срок реализации поставок по контракту – до 30 сентября 2026 года.

Закупка произведена в рамках развития Комплексной национальной системы противовоздушной обороны SISDAN (Sistema Integral de Defensa Aйrea Nacional) и построения минимальных сдерживающих возможностей комплексной системы национальной обороны SIDEN (Sistema Integral de Defensa Nacional).

"Барак MX" является модульной системой, позволяющей обеспечить эшелонированную защиту от различных воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты, беспилотные летательные аппараты. В состав системы входят ракеты-перехватчики трех типов семейства "Барак".

"Барак-MR" обеспечивает поражение целей на дальностях до 35 км, "Барак-LR" – на удалении до 70 км. "Барак-ER" поражает воздушные угрозы, включая баллистические, на дальностях до 150 км. Высота поражения целей – до 30 км. В состав комплекса обычно входят Центр боевого управления, многофункциональная РЛС (MMR) компании IAI, пусковые установки, машины для перезаряжания и вспомогательные машины.