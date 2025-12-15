Минобороны предложило создать штабы обороны в регионах с военным положением

Минобороны предложило создавать штабы обороны в регионах РФ с военным положением

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Минобороны предлагает создавать штабы обороны в субъектах РФ, на территории которых введено военное положение, следует из проекта на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обороне" (далее – законопроект) разработан в целях создания единых межведомственных координирующих органов (штабы обороны) в субъектах Российской Федерации, на территориях (части территории) которых введено военное положение, в муниципальных образованиях, на территориях которых введено военное положение", - говорится в проекте закона.

Минобороны РФ отмечает, что законопроект разработан с учетом опыта функционирования штабов обороны Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей