ВСУ устанавливают макеты дронов-ждунов — как их распознать нашим операторам

Враг изобрел новую хитрость для введения в заблуждение операторов российских БПЛА. Противник устанавливает макеты так называемых дронов-ждунов в качестве ложных целей. Подразумевается, что для уничтожения этих «пустышек» наши операторы будут терять ударные беспилотники или осуществлять сбросы боеприпасов понапрасну.

Специализированный телеграм-канал «Бригада Инженерной Поддержки» инженерно-войсковой тематики дает советы, как отличить дрон-пустышку от реального вражеского беспилотника, ожидающего своей цели «в засаде».

Большинство беспилотников ВСУ, находящихся в состоянии гибернации на земле, — это дроны на оптоволокне. Соответственно, при их обнаружении до атаки следует посмотреть, оснащен ли БПЛА катушкой (бобиной) для оптоволоконного кабеля. На муляжи такие не устанавливаются, это непозволительная роскошь для врага.

Реальный ударный дрон оснащен боеприпасом, его достаточно легко обнаружить. На ложные БПЛА взрывчатку тратить нет смысла. Хотя, не исключено, что на дрон-приманку может быть установлен и макет БЧ.

Прежде чем атаковать дрон-ждун следует его внимательно рассмотреть не только через видеокамеру БПЛА, но и с земли через через бинокль или оптический прицел.

Следует разобраться, каким образом беспилотник был доставлен до места. Для натуральности муляж БПЛА мало просто скинуть, его надо правильно установить. Если дрон лежит в неестественном положении — боком, перевернут или как-то иначе, то, скорее всего, это обманка. Тратить на его уничтожение «реальный» беспилотник смысла нет, но главное — не ошибиться.