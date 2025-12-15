Войти
«Калашников» исполнил контракт на «балерину»

361
0
0
Фото: АО «Концерн «Калашников»
Фото: АО «Концерн «Калашников».

«Калашников»: Госконтракт 2025 года на авиационные пушки ГШ-301 исполнен

Госконтракт 2025 года на 30-миллиметровые авиационные пушки ГШ-301, получившие в авиации за свою легкость и высокую скорострельность неофициальное название «балерина», исполнен. Об этом в Telegram сообщает концерн «Калашников».

«Изделия отгружены точно в установленные сроки. Более того, предприятие приступило к исполнению производственного плана на 2026 год по выпуску ГШ-301», — уточнили в компании.

В декабре 2024-го Telegram-канал «Воевода вещает» рассказал о том, что переданный Киеву американский внедорожник Humvee вооружили турелью с авиационной автоматической пушкой ГШ-23.

В октябре того же года «Калашников» сообщил о наращивании производства ГШ-301 для специальной военной операции.

Страны
США
Украина
Продукция
HMMWV
ГШ-23
ГШ-30
ГШ-301
