Войти
Военное обозрение

Главная цель переговоров Турции с Катаром и Оманом – закупка истребителей

410
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Турецкое министерство национальной обороны сообщило, что генерал Зия Джемаль Кадыоглу предпринял официальную поездку по странам Персидского залива с переговорными целями. Главная цель переговоров Турции с Катаром и Оманом – это закупка истребителей.

Такое мнение высказывает турецкий портал SavunmaSanayiST.com.

Издание утверждает, что поездка была предпринята, чтобы договориться о поставках в Турцию боевых самолетов Eurofighter Typhoon, имеющихся в распоряжении этих двух арабских стран. При этом турецкое Минобороны ничего не сообщает о цели визитов высокопоставленного военного, ограничившись следующим заявлением:

Генерал Зия Джемаль Кадыоглу совершил поездку в Оман для официальных контактов.

На данный момент известно о турецко-катарских переговорах, касающихся приобретения Анкарой 12 бывших в употреблении истребителей Typhoon. Также рассматривается приобретение некоторого количества таких же самолетов у Омана, вероятнее всего, тоже 12 единиц. На данный момент на вооружении ВВС Омана стоит около 20 истребителей F-16 и штурмовиков BAE Hawk 2000. Кроме того, у них есть 12 Eurofighter Typhoon, на приобретение которых рассчитывает Турция.

А в конце октября был подписано турецко-британское соглашение на закупку 20 новых «Тайфунов».

Этот план приобретения таких истребителей у нескольких стран ранее озвучивал министр обороны Турции Яшар Гюлер, заявляя, что самолеты будут поставлены в самое ближайшее время:

Ожидается, что самолеты прибудут в начале следующего года.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Катар
Оман
Турция
Продукция
EF-2000
Euro Hawk
F-16
Компании
BAE Systems
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 22:26
  • 12114
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.12 20:10
  • 2
В США впечатлились нереальностью российских «чудо-вооружений»
  • 15.12 19:33
  • 1
«В планах флота - брешь»: ВМС США хотят построить новый тип фрегата
  • 15.12 14:18
  • 1
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 15.12 13:59
  • 2
Сверхмощный двигатель от авиалайнера будет питать энергией ИИ
  • 15.12 00:55
  • 0
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 14.12 19:17
  • 0
Комментарий к "Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России"
  • 14.12 18:32
  • 0
Об Украине, С-300, и "закладках" - специально для начетчика "Сергей-82"
  • 14.12 18:13
  • 2
Комментарий к "Ядерный паритет вот-вот рухнет. Миру грозит страшный исход (South China Morning Post, Гонконг)"
  • 14.12 09:35
  • 1
Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России
  • 14.12 07:21
  • 1
В России раскритиковали Abrams с новым вооружением
  • 14.12 04:56
  • 2
В ЕС обсуждают идею выкупа у Турции ЗРС С-400 с последующей их передачей Киеву
  • 13.12 20:01
  • 81
МС-21 готовится к первому полету
  • 13.12 18:04
  • 1
Названы преимущества вооруженного дронами Abrams
  • 13.12 14:19
  • 81
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал