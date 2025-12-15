Главная цель переговоров Турции с Катаром и Оманом – закупка истребителей

Источник изображения: topwar.ru

Турецкое министерство национальной обороны сообщило, что генерал Зия Джемаль Кадыоглу предпринял официальную поездку по странам Персидского залива с переговорными целями. Главная цель переговоров Турции с Катаром и Оманом – это закупка истребителей.

Такое мнение высказывает турецкий портал SavunmaSanayiST.com.

Издание утверждает, что поездка была предпринята, чтобы договориться о поставках в Турцию боевых самолетов Eurofighter Typhoon, имеющихся в распоряжении этих двух арабских стран. При этом турецкое Минобороны ничего не сообщает о цели визитов высокопоставленного военного, ограничившись следующим заявлением:

Генерал Зия Джемаль Кадыоглу совершил поездку в Оман для официальных контактов.

На данный момент известно о турецко-катарских переговорах, касающихся приобретения Анкарой 12 бывших в употреблении истребителей Typhoon. Также рассматривается приобретение некоторого количества таких же самолетов у Омана, вероятнее всего, тоже 12 единиц. На данный момент на вооружении ВВС Омана стоит около 20 истребителей F-16 и штурмовиков BAE Hawk 2000. Кроме того, у них есть 12 Eurofighter Typhoon, на приобретение которых рассчитывает Турция.

А в конце октября был подписано турецко-британское соглашение на закупку 20 новых «Тайфунов».

Этот план приобретения таких истребителей у нескольких стран ранее озвучивал министр обороны Турции Яшар Гюлер, заявляя, что самолеты будут поставлены в самое ближайшее время:

Ожидается, что самолеты прибудут в начале следующего года.