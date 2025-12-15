Первый самолет РЭР "Пегасус" прибыл в Германию для дооснащения

ЦАМТО, 12 декабря. Первый из трех самолетов радиоэлектронной разведки "Пегасус" (Persistent German Airborne Surveillance System – PEGASUS) прибыл в Германию для интеграции системы РЭР Kalaetron Integral перед передачей Бундесверу.

Как сообщает Jane’s Defence Weekly со ссылкой на информацию главного подрядчика проекта, компанию Hensoldt, от 11 декабря, Lufthansa Technik Defense и Bombardier Defense переправили модифицированный самолет Global 6000 с завода Bombardier в Уичито (шт.Канзас, США) в штаб-квартиру Lufthansa Technik в Гамбурге (Германия).

Lufthansa Technik теперь приступает к интеграции системы радиоэлектронной разведки на базе Kalaetron Integral компании Hensoldt, установке кабины для выполнения задач и оснащению самолета дополнительными военными и коммуникационными системами. Кроме того, компания займется как гражданской, так и военной сертификацией самолета.

Параллельно ведется подготовка к вводу самолетов в эксплуатацию, включая обучение технического и летного персонала, а также создание и предоставление технической документации. После завершения сертификации самолет будет передан Бундесверу для дальнейших летных испытаний и ввода в эксплуатацию.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в 2019 году Военно-воздушные силы Германии после отказа от планов построения системы SIGINT "Евро Хок" на базе БЛА MQ-4C "Тритон" американской компании Northrop Grumman приняли решение приобрести три самолета Global 6000 канадской Bombardier и оснастить их оборудованием радиоэлектронной разведки (РЭР).

Немецкая компания Hensoldt подписала с Федеральным ведомством по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) контракт на поставку ВВС Германии бортовой системы радиоэлектронной разведки "Пегасус" 29 июня 2021 года. Соглашение, предусматривающее поставку трех модифицированных воздушных платформ Global 6000 и связанных наземных разведывательных станций, оценивалось в сумму более 1 млрд. долл., хотя точная сумма не указывалась.

В проекте Hensoldt выступает в качестве генерального подрядчика, а также отвечает за производство всей разведывательной техники, в то время как компания Lufthansa Technik, базирующаяся в Гамбурге, контролирует закупку самолетов у Bombardier и их модификацию (переоборудование салона, установка средств разведки). В общей сложности почти 30 немецких компаний, многие из которых являются средними, принимают участие в проекте в качестве поставщиков и партнеров.

Глава стратегии Hensoldt и глава подразделения Spectrum Dominance and Airborne Solutions Division Селия Пелаз заявляла, что компания разработала модульное высокопроизводительное решение "Калаэтрон" ("Kalaetron Integral" SIGINT) на основе уже проверенной разведывательной системы ISIS. "Калаэтрон" предлагает уникальные возможности разведки, основанные на современных немецких технологиях. В свою очередь, "Пегасус" составит ядро для суверенной разведывательной сети и основу для будущего развития потенциала в области самообороны и радиоэлектронной борьбы немецких ВВС и киберкомандования (Cyber and Information Space Command – CIS).

Компания Lufthansa Technik на своем предприятии в Гамбурге начала модификацию первых двух Bombardier Global 6000 для установки аппаратуры радиоэлектронной разведки в ноябре 2022 года. Первый Global 6000 с регистрацией C-GVJL (MSN 60057) прибыл в Гамбург 20 июня 2022 года. Самолет получил временную регистрацию N657HN 17 октября 2022 года. Второй Global 6000 C-GZQA (MSN 60061) прибыл в Гамбург 26 сентября 2022 года. Временная регистрация N661HN была получена 31 октября 2022 года. Последний, третий Global 6000 (D-AEND), прибыл в Гамбург в конце 2023 года.

Платформа бортовой системы радиоэлектронной разведки "Пегасус" прошла критическую проверку конструкции в ноябре 2023 года. Одобрение было получено после того, как представители Бундесвера со стороны BAAINBw, так и ВВС, изучили конструкцию компонентов SIGINT системы "Пегасус". Ход реализации всего проекта был отдельно подтвержден демонстрациями программного и аппаратного обеспечения.

Компании Hensoldt, Lufthansa Technik Defence и Bombardier Defense приступили к летным испытаниям первого самолета в летно-испытательном центре Bombardier в Уичито (шт.Канзас, США) 23 октября 2024 года. Сообщалось, что самолет останется на объекте Bombardier Flight Test Centre (BFTC) в Уичито для дальнейших летных испытаний перед предстоящей интеграцией систем РЭР и сертификацией самолета, которую завершит Lufthansa Technik Defense в Гамбурге, Германия.

Изначально ожидалось, что первый самолет РЭР "Пегасус" поступит на вооружение ВВС Германии в 2026 году. Все три платформы будут полностью введены в эксплуатацию в 2028 году и войдут в состав 51-й эскадрильи ВВС Германии, которая базируется на а/б в Шлезвиге. Эскадрилья будет состоять из пилотируемых платформ (Tornado ECR и Global 6500) и беспилотных летательных аппаратов (Heron). В перспективе Tornado ECR будет заменен самолетом Eurofighter Typhoon Electronic Cobat.