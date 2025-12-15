Войти
Российский «Юпитер» защитит регионы России от БПЛА ВСУ

488
0
+1
Фото: Evgeniy Maloletka / AP
Фото: Evgeniy Maloletka / AP.

«Известия»: Разработан комплекс «Юпитер» защиты регионов России от БПЛА ВСУ

Разработан комплекс «Юпитер» защиты регионов России от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на компанию «Азимут» (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщает газета «Известия».

Комплекс, основанный на платформе для организации воздушного движения беспилотной авиации, объединяет средства обнаружения, сопровождения и противодействия БПЛА, в частности средства радиолокационной и радиоэлектронной разведки, систему видеонаблюдения с акустическим обнаружением, оптико-тепловизионный комплекс, систему наблюдения MAS 2700, систему постановки помех, дроны-перехватчики, антидроновые ружья и другое.

«Наверное, платформа может достаточно оперативно появиться у всех потенциальных потребителей», — заметил редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

Военный эксперт Юрий Лямин добавил, что Россия, учитывая размеры территории, «должна иметь максимальный охват такими средствами».

В октябре ТАСС со ссылкой на представителя компании «Мобил-груп» сообщил, что российский комплекс антидроновой защиты «Домовой» за раз может обнаружить и уничтожить десятки беспилотников.

В том же месяце концерн «Калашников» сообщил, что представил дроны, высокоточное оружие и антидроновый зенитный ракетный комплекс «Крона-Э» военным экспертам по вопросам противовоздушной обороны из стран-участниц СНГ.

