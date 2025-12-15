Hyundai Rotem намерена поставить СВ Перу танки K2 и бронемашины K808

ЦАМТО, 12 декабря. Минобороны Перу сообщило о подписании 9 декабря в Лиме командованием СВ страны с Hyundai Rotem стратегического соглашения о намерениях по закупке ОБТ K2 и бронемашин K808 с колесной формулой 8x8.

В мероприятии принял участие президент Перу Хосе Хери.

Соглашение устанавливает общие принципы сотрудничества в сфере технологий, варианты финансирования и продвижения проектов, связанных с оборонным сектором.

В случае реализации планов, контракт с Перу станет первым случаем экспорта танков южнокорейского производства в Латинскую Америку. Потенциальная стоимость продажи пока не раскрывается.

Проект будет реализован Hyundai Rotem в сотрудничестве с перуанским предприятием Fabrica de Armas y Municiones del Ejercito S.A.C. (FAME S.A.C.). На текущий момент планируется поставить ВС Перу 54 основных боевых танка K2 и 141 бронемашину K808. Точные цифры станут известны после окончательного согласования условий продажи и подписания контракта.

Хотя правительство не раскрывает стоимость сделки, по данным открытых источников, она оценивается более чем в 2 трлн. вон (1,4 млрд. долл.). Ожидается, что стороны завершат оформление контракта к июню 2026 года.

В мае 2024 года FAME S.A.C. заключила с Hyundai Rotem и STX Corp. соглашение на сумму 60 млн. долл., предусматривающее поставку 30 бронированных машин K808 для СВ Перу. В ноябре того же года Hyundai Rotem подписала всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве, направленное на экспорт в Перу наземных вооружений, включая танки K2 и бронированные машины.