Германия планирует заказать разведывательные БЛА на сумму 210 млн. евро

ЦАМТО, 12 декабря. Правительство Германии планирует заключить контракт на сумму 210 млн. евро с немецким производителем БЛА Quantum Systems на поставку 520 разведывательных дронов типа Falke.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ в его распоряжении.

"Quantum Systems должна получить контракт на сумму 210 млн. евро (246 млн. долл.) на поставку разведывательных БЛА Бундесверу в следующем году... Правительство Германии сделает заказ на поставку 520 разведывательных систем Falke", – говорится в материале агентства.

По данным Блумберг, контракт также предусматривает возможность поставки еще 500 беспилотников в период с 2027 по 2032 гг.

Как ожидается, на следующей неделе бюджетный комитет нижней палаты Бундестага одобрит этот и другие оборонные контракты на общую сумму 52 млрд. евро, отмечает Блумберг.

В конце ноября Блумберг передавал, что немецкие законодатели готовы одобрить выделение 2,9 млрд. евро на оборонные контракты для закупки дронов, стрелкового оружия и ракет. Отмечалось, что среди компаний, которые могут получить заказы, находятся такие гиганты, как оборонный концерн Rheinmetall и компания по производству вооружений Heckler & Koch, автопроизводитель Daimler Benz, а также немецкие стартапы по производству дронов Quantum Systems и Helsing.

Газета Handelsblatt ранее сообщала, что производитель беспилотников Quantum Systems планирует в этом году удвоить свои производственные мощности на Украине. По данным на лето 2024 года, около 400 БЛА Quantum Systems уже использовались на Украине, планировалась поставка еще 800 БЛА. Руководство компании планировало поставлять Киеву также ударные БЛА от своей дочерней фирмы Stark Defense.