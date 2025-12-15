На атомном ледоколе "Чукотка" установлена мачта

ЦАМТО, 12 декабря. Формирование надстройки атомного ледокола проекта 22220 "Чукотка", строящегося на Балтийском заводе ОСК, выходит на финальный этап.

Как сообщили 11 декабря в пресс-службе Балтийского завода, корабелы погрузили на судно мачту высотой 18,6 м и весом 76 т, оборудованную газоходами от резервных дизель-генераторов, атмосферными и воздушными трубами, шпигатной системой для удаления воды.

Конструкцию предстоит оснастить навигационным оборудованием, лафетами для тушения возгораний на аварийных судах, а также установить на ней сигнальные огни и прожекторы.

С установкой мачты ледокол "Чукотка" получил свои окончательные габариты по высоте – почти 60 м.

В ближайшее время специалистов Балтийского завода ОСК ждет очередная ответственная операция по погрузке: на этот раз – ходовой рубки.

Универсальный атомный ледокол "Чукотка" – пятое судно проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе ОСК по заказу госкорпорации "Росатом". Ледокол заложен 16 декабря 2020 года, спущен на воду 6 ноября 2024 года. В церемонии спуска принял участие президент России Владимир Путин. Атомоходы проекта 22220 предназначены для обеспечения круглогодичной навигации в Арктике.