Войти
ЦАМТО

На атомном ледоколе "Чукотка" установлена мачта

377
0
0
Спуск на воду строящегося атомного ледокола "Чукотка" (строительный номер 05712) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод". Санкт-Петербург, 06.11.2024
Спуск на воду строящегося атомного ледокола "Чукотка" (строительный номер 05712) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод". Санкт-Петербург, 06.11.2024.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация" и Администрация Санкт-Петербурга / www.gov.spb.ru

ЦАМТО, 12 декабря. Формирование надстройки атомного ледокола проекта 22220 "Чукотка", строящегося на Балтийском заводе ОСК, выходит на финальный этап.

Как сообщили 11 декабря в пресс-службе Балтийского завода, корабелы погрузили на судно мачту высотой 18,6 м и весом 76 т, оборудованную газоходами от резервных дизель-генераторов, атмосферными и воздушными трубами, шпигатной системой для удаления воды.

Конструкцию предстоит оснастить навигационным оборудованием, лафетами для тушения возгораний на аварийных судах, а также установить на ней сигнальные огни и прожекторы.

С установкой мачты ледокол "Чукотка" получил свои окончательные габариты по высоте – почти 60 м.

В ближайшее время специалистов Балтийского завода ОСК ждет очередная ответственная операция по погрузке: на этот раз – ходовой рубки.

Универсальный атомный ледокол "Чукотка" – пятое судно проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе ОСК по заказу госкорпорации "Росатом". Ледокол заложен 16 декабря 2020 года, спущен на воду 6 ноября 2024 года. В церемонии спуска принял участие президент России Владимир Путин. Атомоходы проекта 22220 предназначены для обеспечения круглогодичной навигации в Арктике.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ОСК
Росатом
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Арктика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 22:26
  • 12114
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.12 20:10
  • 2
В США впечатлились нереальностью российских «чудо-вооружений»
  • 15.12 19:33
  • 1
«В планах флота - брешь»: ВМС США хотят построить новый тип фрегата
  • 15.12 14:18
  • 1
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 15.12 13:59
  • 2
Сверхмощный двигатель от авиалайнера будет питать энергией ИИ
  • 15.12 00:55
  • 0
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 14.12 19:17
  • 0
Комментарий к "Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России"
  • 14.12 18:32
  • 0
Об Украине, С-300, и "закладках" - специально для начетчика "Сергей-82"
  • 14.12 18:13
  • 2
Комментарий к "Ядерный паритет вот-вот рухнет. Миру грозит страшный исход (South China Morning Post, Гонконг)"
  • 14.12 09:35
  • 1
Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России
  • 14.12 07:21
  • 1
В России раскритиковали Abrams с новым вооружением
  • 14.12 04:56
  • 2
В ЕС обсуждают идею выкупа у Турции ЗРС С-400 с последующей их передачей Киеву
  • 13.12 20:01
  • 81
МС-21 готовится к первому полету
  • 13.12 18:04
  • 1
Названы преимущества вооруженного дронами Abrams
  • 13.12 14:19
  • 81
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал