Госкомвоенпром представляет автоматизированный комплекс передового авианаводчика "Пустельга"

ЦАМТО, 12 декабря. Госкомвоенпром Республики Беларусь представляет автоматизированный комплекс разведки, управления и связи передового авиационного наводчика "Пустельга".

Комплекс предназначен для наведения авиации на наземные цели противника и позволяет автоматизировать процессы вывода вертолетов всех типов и самолетов типа Су-25, Як-130, Л-39 и др. на наземные и воздушные цели.

Основные решаемые задачи:

- ввод, отображение и выдача информации о боевом составе, дислокации, боевых возможностях войск (сил) противника и своих войск;

- получение информации о воздушной обстановке и выдача на планшет летчика;

- выдача данных о местоположении объектов противника и целеуказании по ним на планшет летчика;

- расчет, прокладка и выдача маршрутов полетов на выполнение боевых задач на планшет летчика;

- выполнение инженерно-штурманского расчета полета, и др.

Комплекс может исполняться на любом типе шасси.

Применение "Пустельги" в составе единого разведывательно-ударного комплекса позволяет:

- увеличить глубину области наведения передового авианаводчика до 10 раз;

- повысить обоснованность выбора объектов для поражения авиацией;

- сократить время реакции ударной авиации;

- повысить надежность поражения объектов;

- поражать (обозначать) объекты (в т.ч. подвижные) в любых погодных условиях днем и ночью (с использованием режима навигационного бомбометания);

- снизить потери ударной авиации от средств ПВО противника.

Комплекс позволяет полноценно интегрировать передового авианаводчика в единый контур разведки и управления, что решает одну из ключевых проблем – повышение скорости и точности наведения авиации в условиях интенсивного противодействия и насыщенной радиоэлектронной борьбы.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.