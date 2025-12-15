Войти
ЦАМТО

Госкомвоенпром представляет автоматизированный комплекс передового авианаводчика "Пустельга"

376
0
+1
Флаг Белоруссии
Флаг Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Одиноков

ЦАМТО, 12 декабря. Госкомвоенпром Республики Беларусь представляет автоматизированный комплекс разведки, управления и связи передового авиационного наводчика "Пустельга".

Комплекс предназначен для наведения авиации на наземные цели противника и позволяет автоматизировать процессы вывода вертолетов всех типов и самолетов типа Су-25, Як-130, Л-39 и др. на наземные и воздушные цели.

Основные решаемые задачи:

- ввод, отображение и выдача информации о боевом составе, дислокации, боевых возможностях войск (сил) противника и своих войск;

- получение информации о воздушной обстановке и выдача на планшет летчика;

- выдача данных о местоположении объектов противника и целеуказании по ним на планшет летчика;

- расчет, прокладка и выдача маршрутов полетов на выполнение боевых задач на планшет летчика;

- выполнение инженерно-штурманского расчета полета, и др.

Комплекс может исполняться на любом типе шасси.

Применение "Пустельги" в составе единого разведывательно-ударного комплекса позволяет:

- увеличить глубину области наведения передового авианаводчика до 10 раз;

- повысить обоснованность выбора объектов для поражения авиацией;

- сократить время реакции ударной авиации;

- повысить надежность поражения объектов;

- поражать (обозначать) объекты (в т.ч. подвижные) в любых погодных условиях днем и ночью (с использованием режима навигационного бомбометания);

- снизить потери ударной авиации от средств ПВО противника.

Комплекс позволяет полноценно интегрировать передового авианаводчика в единый контур разведки и управления, что решает одну из ключевых проблем – повышение скорости и точности наведения авиации в условиях интенсивного противодействия и насыщенной радиоэлектронной борьбы.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Продукция
L-39
Л-39
Су-25
Як-130
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 22:26
  • 12114
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.12 20:10
  • 2
В США впечатлились нереальностью российских «чудо-вооружений»
  • 15.12 19:33
  • 1
«В планах флота - брешь»: ВМС США хотят построить новый тип фрегата
  • 15.12 14:18
  • 1
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 15.12 13:59
  • 2
Сверхмощный двигатель от авиалайнера будет питать энергией ИИ
  • 15.12 00:55
  • 0
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 14.12 19:17
  • 0
Комментарий к "Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России"
  • 14.12 18:32
  • 0
Об Украине, С-300, и "закладках" - специально для начетчика "Сергей-82"
  • 14.12 18:13
  • 2
Комментарий к "Ядерный паритет вот-вот рухнет. Миру грозит страшный исход (South China Morning Post, Гонконг)"
  • 14.12 09:35
  • 1
Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России
  • 14.12 07:21
  • 1
В России раскритиковали Abrams с новым вооружением
  • 14.12 04:56
  • 2
В ЕС обсуждают идею выкупа у Турции ЗРС С-400 с последующей их передачей Киеву
  • 13.12 20:01
  • 81
МС-21 готовится к первому полету
  • 13.12 18:04
  • 1
Названы преимущества вооруженного дронами Abrams
  • 13.12 14:19
  • 81
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал