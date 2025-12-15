Bloomberg оценил стоимость системы ПРО "Золотой купол" в 1,1 трлн. долларов

ЦАМТО, 12 декабря. Стоимость системы ПРО "Золотой купол", которую президент США Дональд Трамп оценивал в 175 млрд. долл., составит в итоге около 1,1 трлн. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на собственные экспертные оценки.

Уточняется, что расчеты агентства основаны на ценах на оружие и оборонные системы, но не учитывают операционные расходы, затраты на персонал или исследования и разработку новых технологий, таких как космические перехватчики. Эти факторы увеличат общую стоимость проекта еще сильнее, предупреждает Блумберг.

Агентство также рассчитало стоимость более скромной системы противоракетной обороны, предназначенной для защиты от полномасштабной атаки только одного противника, и пришло к выводу, что даже эта версия обойдется в 844,4 млрд. долл.

Как напоминает "РИА Новости", в мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 млрд. долл. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические составляющие, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое масштабное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.