Войти
ЦАМТО

Bloomberg оценил стоимость системы ПРО "Золотой купол" в 1,1 трлн. долларов

356
0
0
Система ПРО США «Золотой купол»
Система ПРО США «Золотой купол».
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 12 декабря. Стоимость системы ПРО "Золотой купол", которую президент США Дональд Трамп оценивал в 175 млрд. долл., составит в итоге около 1,1 трлн. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на собственные экспертные оценки.

Уточняется, что расчеты агентства основаны на ценах на оружие и оборонные системы, но не учитывают операционные расходы, затраты на персонал или исследования и разработку новых технологий, таких как космические перехватчики. Эти факторы увеличат общую стоимость проекта еще сильнее, предупреждает Блумберг.

Агентство также рассчитало стоимость более скромной системы противоракетной обороны, предназначенной для защиты от полномасштабной атаки только одного противника, и пришло к выводу, что даже эта версия обойдется в 844,4 млрд. долл.

Как напоминает "РИА Новости", в мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 млрд. долл. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические составляющие, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое масштабное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 22:26
  • 12114
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.12 20:10
  • 2
В США впечатлились нереальностью российских «чудо-вооружений»
  • 15.12 19:33
  • 1
«В планах флота - брешь»: ВМС США хотят построить новый тип фрегата
  • 15.12 14:18
  • 1
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 15.12 13:59
  • 2
Сверхмощный двигатель от авиалайнера будет питать энергией ИИ
  • 15.12 00:55
  • 0
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 14.12 19:17
  • 0
Комментарий к "Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России"
  • 14.12 18:32
  • 0
Об Украине, С-300, и "закладках" - специально для начетчика "Сергей-82"
  • 14.12 18:13
  • 2
Комментарий к "Ядерный паритет вот-вот рухнет. Миру грозит страшный исход (South China Morning Post, Гонконг)"
  • 14.12 09:35
  • 1
Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России
  • 14.12 07:21
  • 1
В России раскритиковали Abrams с новым вооружением
  • 14.12 04:56
  • 2
В ЕС обсуждают идею выкупа у Турции ЗРС С-400 с последующей их передачей Киеву
  • 13.12 20:01
  • 81
МС-21 готовится к первому полету
  • 13.12 18:04
  • 1
Названы преимущества вооруженного дронами Abrams
  • 13.12 14:19
  • 81
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал