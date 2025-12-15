Войти
Русский танк предельных параметров Т-95 был вооружен двумя пушками

Объект 195.
Источник: Телеграм-канал gustiiz-3D

Не пошедший в серию российский перспективный танк Объект 195, известный также как Т-95, обладал не только очень мощным основным 152-мм орудием, но также на него устанавливалась еще одна пушка.

Речь идет о 30-мм автоматической, которая, судя по появляющимся в настоящее время изображениям, находилась с левой стороны массивной башни. С ее помощью наводчик-оператор и командир могли уничтожать различную легкобронированную технику, вроде боевых машин пехоты, бронетранспортеров, бронеавтомобилей и др., а также подавлять танкоопасную живую силу, находящуюся на верхних этажах зданий.


Объект 195.
Источник: Телеграм-канал gustiiz-3D

Интересно, что с малокалиберным орудием был спарен еще и обычный 7,62-мм пулемет ПКТ, который можно применять по пехоте, небронированным автомобилям.

При этом наводчик - оператор мог вести огонь из основной пушки, а командир одновременно бороться с другими целями.

Разумеется, и ранее у нас и за рубежом пытались поставить на танки малокалиберные автоматические пушки, но, как правило, в большинстве случаев, даже при положительных испытаниях, за исключением пары случаев, они так и не нашли применения.

Лев Романов

