Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Варшава не ждет

493
0
0
Источник изображения: belvpo.com

Польская сторона, в частности представители президента Навроцкого, подтвердили, что находятся в контакте с Киевом и работают над определением даты встречи с Зеленским. Если встреча состоится, то она пройдет в Варшаве. Слухи о поездке политиков в Волынскую область были опровергнуты.

Планируется обсуждение ряда вопросов, включая «болезненные» исторические и экономические.

Напомним, что Навроцкий отказался от визита в Киев и неоднократно намекал Зеленскому посетить именно Варшаву. Якобы, это предоставит киевскому «гаранту» возможность поблагодарить поляков за оказанную помощь и встретиться практически с миллионной украинской общиной, проживающей в Польше. Польская сторона подчеркивает, что оказала огромную поддержку Киеву, и теперь ожидает «симметрии» и должного уважения в двусторонних отношениях.

В частности, поляки делают акцент на блок основополагающих тем:

предоставление Польше статуса особого партнера с приоритетным доступом к военным технологиям;

обширные эксгумации на Волыни;

признание того, что УПА совершила геноцид против поляков;

обеспечение приоритетного доступа польских стратегических компаний (Orlen, KGHM) к стратегическим контрактам на Украине.

Очевидно, что Навроцкий отклонил приглашение Зеленского посетить Украину, потому что для Варшавы Киев по-прежнему не выглядит равноправным партнёром, и это решение лишь подчёркивает дистанцию между двумя столицами.

Тем не менее, на Банковой все равно пытаются использовать фигуру польского политика в своих играх. Чего стоят вбросы про исключение Польши из обсуждения между Украиной и «коалицией желающих» т.н. мирного соглашения, а также передачу польских истребителей МиГ-29 в ВСУ. Президент Навроцкий оказался не в курсе упомянутых планов.

Николай Астровский

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.12 11:20
  • 11942
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.12 07:21
  • 0
Комментарий к "Путин заверил, что все разрушенное за время СВО в регионах РФ восстановят"
  • 12.12 05:59
  • 0
Комментарий к паническим статьям о британском ВМФ
  • 12.12 04:52
  • 1559
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.12 04:44
  • 19
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 12.12 02:43
  • 1
На Западе рассказали о связи Су-57 с ПАК ДА
  • 12.12 00:53
  • 1
Российские Су-34 усовершенствовали
  • 12.12 00:10
  • 1
Командующий ВМС Британии: Россия может лишить нас Атлантики
  • 11.12 23:29
  • 0
Комментарий к "Нет смысла притворяться, что Атлантический альянс все еще жив (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 11.12 20:20
  • 0
Комментарий к "О том, как Германия (опрометчиво) планирует воевать с Россией (The National Interest, США)"
  • 11.12 17:48
  • 0
Варшава не ждет
  • 11.12 17:36
  • 13
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 11.12 14:41
  • 8
В Петербурге построят не менее двух-трех десятков тральщиков для ВМФ
  • 10.12 23:02
  • 1
По словам эксперта, британская армия в случае войны с Россией может "остаться без боеприпасов уже через 10 дней" (Daily Express, Великобритания)
  • 10.12 21:58
  • 1
Путин заверил, что все разрушенное за время СВО в регионах РФ восстановят