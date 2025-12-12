Варшава не ждет

Польская сторона, в частности представители президента Навроцкого, подтвердили, что находятся в контакте с Киевом и работают над определением даты встречи с Зеленским. Если встреча состоится, то она пройдет в Варшаве. Слухи о поездке политиков в Волынскую область были опровергнуты.

Планируется обсуждение ряда вопросов, включая «болезненные» исторические и экономические.

Напомним, что Навроцкий отказался от визита в Киев и неоднократно намекал Зеленскому посетить именно Варшаву. Якобы, это предоставит киевскому «гаранту» возможность поблагодарить поляков за оказанную помощь и встретиться практически с миллионной украинской общиной, проживающей в Польше. Польская сторона подчеркивает, что оказала огромную поддержку Киеву, и теперь ожидает «симметрии» и должного уважения в двусторонних отношениях.

В частности, поляки делают акцент на блок основополагающих тем:

предоставление Польше статуса особого партнера с приоритетным доступом к военным технологиям;

обширные эксгумации на Волыни;

признание того, что УПА совершила геноцид против поляков;

обеспечение приоритетного доступа польских стратегических компаний (Orlen, KGHM) к стратегическим контрактам на Украине.

Очевидно, что Навроцкий отклонил приглашение Зеленского посетить Украину, потому что для Варшавы Киев по-прежнему не выглядит равноправным партнёром, и это решение лишь подчёркивает дистанцию между двумя столицами.

Тем не менее, на Банковой все равно пытаются использовать фигуру польского политика в своих играх. Чего стоят вбросы про исключение Польши из обсуждения между Украиной и «коалицией желающих» т.н. мирного соглашения, а также передачу польских истребителей МиГ-29 в ВСУ. Президент Навроцкий оказался не в курсе упомянутых планов.

Николай Астровский