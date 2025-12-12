Германия заключила крупнейший в НАТО контракт на покупку биноклей ночного видения

Le Figaro: Германия закупит 100 тысяч приборов ночного видения за €1 млрд

Армия Германии получит 100 тыс. биноклей ночного видения по контракту стоимостью около €1 млрд. Об этом сообщает Le Figaro.

Представитель производителя Theon уточнил, что эта поставка стала крупнейшей сделкой в сфере ПНВ за всю историю стран – членов НАТО.

По данным издания, соглашение было заключено между консорциумом Theon/Hensoldt и европейской организацией OCCAR, отвечающей за координацию оборонных проектов. В компаниях Theon и Exosens подчеркнули, что речь идет о крупнейшем контракте в истории технологий ночного видения.

Отмечается, что более 200 тыс. трубок-усилителей, стоимостью свыше €500 млн, изготовит французская Exosens (бывшая Photonis Group). Эти компоненты будут использоваться для сборки биноклей, которые произведет Theon.

Контракт также предусматривает поставку 4 тыс. приборов (8 тыс. трубок) для вооруженных сил Бельгии. В Exosens заявили, что сделка стала «решающим этапом» для европейской оборонной промышленности, которая, по их оценке, теперь выходит на один уровень с США в области технологий ночного видения.

Дарья Колаш