Прорывное направление: освобождение Северска открывает путь на Славянск и Краматорск

Владимир Путин оценил важность текущих успехов российской армии для полного изгнания ВСУ из Донбасса

Освобождение Северска значительно приближает изгнание ВСУ с территории Донбасса и восстановление там мирной жизни, заявил Владимир Путин 11 декабря на совещание о ситуации в зоне СВО. Он отметил хорошую динамику и поступательное освобождение территории новых регионов России. Руководство ВС РФ доложило президенту об успехах и на других направлениях. С военной точки зрения взятие Северска открывает прямой путь к внешней линии обороны всей Славянско-Краматорской агломерации — последнего хорошо укрепленного рубежа обороны ВСУ в Донбассе. Почему Северск был так важен для противника и какая тактика предопределила успех ВС РФ, — в материале «Известий».

Прорыв в Донбассе

Российская армия завершила полное освобождение города Северск и тем самым создала условия для дальнейшего развития наступления в направлении Славянска. Об этом 11 декабря сообщил командующий группировкой войск «Юг» Сергей Медведев в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

— Создав этот укрепрайон в районе Северска и в самом городе, противник рассчитывал, что мы там увязнем в штурме этого города и тем самым он сможет сдержать наше наступление. У противника ничего не получилось, а у вас получилось всё, что вы запланировали, и всё, что вы задумали, — отреагировал на эту новость Владимир Путин.

По его убеждению, освобождение Северска и успешные наступательные действия на этом направлении «значительно приближают новое, успешное — не сомневаюсь в этом — наступление по другим направлениям и изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории, восстановление мирной жизни на земле Донбасса».

Полный контроль над Северском имеет огромное значение, полагают военные эксперты. Долгое время город служил для украинской армии ключевым укрепрайоном, расположенным на доминирующих высотах. Эти позиции позволяли ВСУ вести эффективный артиллерийский обстрел российских позиций и контролировать обширные окрестности. Теперь положение на этом участке фронта кардинально изменилось, полагает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Во-первых, украинским формированиям теперь крайне сложно укрывать технику и вести прицельный огонь, что существенно снижает их оборонительный потенциал. Во-вторых, гарнизон ВСУ в Северске понес серьезные потери, а оставшиеся подразделения, судя по всему, отходят в беспорядке. В-третьих, у Киева на текущем этапе нет полноценных резервов именно на этом направлении, чтобы оперативно закрыть образовавшуюся брешь в линии обороны, — пояснил он «Известиям».

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев Источник изображения: iz.ru

С военной точки зрения Северск открывает прямой путь к внешней линии обороны Славянско-Краматорской агломерации. Дальнейшая логика действий российских войск, вероятнее всего, будет заключаться в продвижении на запад и юго-запад от Северска к рубежам, прикрывающим стратегически важные города Славянск и Краматорск.

— Можно ожидать, что наша армия будет методично «выдавливать» противника, активно используя огневое превосходство: артиллерию, РСЗО и дроны для поражения вновь занятых позиций ВСУ на ближайших высотах, — полагает Дмитрий Болтенков.

Для Киева утрата столь важного укрепрайона — это чувствительный удар не только по общей обороне в Донбассе, но и по моральному состоянию личного состава. Подразделения ВСУ, оставшиеся под Северском и пытающиеся отходить небольшими группами, рискуют попасть в оперативное окружение, подвел итог эксперт.

Справка «Известий» Северск, расположенный в северо-западной части Донбасса, всегда имел важное логистическое и оборонительное значение. Город находится в непосредственной близости от ключевых населенных пунктов региона: всего в 15 км от Лисичанска, примерно в 30 км от Артемовска (Бахмута) и в 25 км от Славянска. Для ВСУ Северск служил критически важным оборонительным узлом, поскольку он прикрывал ключевые автомобильные дороги, ведущие на Лиман и Славянск. Город также расположен к юго-западу от Серебрянского лесничества, за которое с 2022 года велись упорные бои с участием формирований ЛНР. С конца сентября 2025 года сводки отмечали активизацию боевых действий в районе города, включая окружение с трех сторон и вклинение российских штурмовых подразделений в оборону противника. К середине ноября российские силы смогли укрепить свои позиции. Полный контроль над Северском позволит России не только полностью закрыть границу ДНР с ЛНР, но и, что наиболее важно, открыть восточное направление для выхода на Славянск.

Что происходит в зоне СВО

В ходе совещания Владимир Путин отметил хорошую динамику на всех направлениях и подчеркнул, что территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской, Херсонской областей освобождаются поступательно, ритмично, стратегическая инициатива полностью находится в руках Вооруженных сил России.

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО Источник изображения: Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

— В зоне ответственности группировки «Север» основные усилия сосредоточены на увеличении глубины зоны безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины, — отметил в своем докладе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

На прошедшей неделе наши войска расширили контроль над территориями в районах южнее и юго-западнее Юнаковки Сумской области, а также южнее Волчанска Харьковской области. Освобожден Лиман, ведутся бои за населенный пункт Вильча, уточнил он.

— Группировка войск «Запад» после освобождения Купянска продолжает боевые действия по разгрому окруженного противника восточнее города, на левом берегу реки Оскол. Сжимая кольцо окружения, штурмовые подразделения освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка, — подчеркнул начальник Генштаба ВС РФ.

По его словам, активные действия продолжаются на краснолиманском и рубцовском направлениях, где цель — овладеть крупным железнодорожным узлом и логистическим центром Красный Лиман, а также населенными пунктами Дробышево и Яровая.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

Штурмовые подразделения Южной группировки с боями продвигаются в городе Константиновка. Уже 45% зданий в этом населенном пункте находятся под контролем российских сил.

Группировка войск «Центр» уничтожает окруженные формирования к востоку от Красноармейска, который полностью перешел под наш контроль. 2-я армия освободила населенный пункт Ровная, идут бои в Светлом. В Димитрове освобождена вся южная часть, а столкновения переместились в центр, на север и северо-восток города. Соединения этой группировки также успешно продвигаются в Днепропетровской области, где ведутся бои за освобождение Новопавловки.

Войска группировки «Восток», форсировав реку Гайчур на нескольких участках, развивают наступление на юге Днепропетровской области и в восточной части Запорожья. Продолжаются уличные бои в Гуляйполе. На запорожском направлении войска группировки «Днепр» освободили Новоданиловку. Продолжаются бои за село Приморское и уничтожение противника, окруженного в Степногорске.

Текущая тактика ведения боев изменилась, пояснил «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. Теперь основным инструментом наших подразделений стал «огневой вал» с массированным применением артиллерии и беспилотников. Такой подход позволяет проходить укрепленные районы и подходить к более крупным городам, действуя фланговыми ударами.

Фото: РИА Новости/Сергей Мирный Источник изображения: iz.ru

— Общая обстановка формируется на фоне внешнего давления на Украину, где западные партнеры требуют принятия решений о дальнейших действиях. В этом ключе следует рассматривать и участившиеся попытки массированных атак БПЛА по российской территории, большинство из которых были успешно отбиты. Например, недавняя попытка атаки Москвы с помощью 300 БПЛА. За такие «безобразия» последует адекватный ответ, — объяснил эксперт.

Василий Дандыкин полагает, что в декабре мы услышим еще ряд сообщений об освобождении важных населенных пунктов, таких как Димитров, Гуляйполе и Степногорск, что позволит закрепить достигнутые успехи.

Юлия Леонова