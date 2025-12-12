Войти
Путин подтвердил поддержку Мадуро на фоне давления США на Венесуэлу

Источник изображения: topwar.ru

Россия поддерживает курс правительства Венесуэлы в условиях роста внешнего давления на республику в последнее время. Об этом заявил Владимир Путин в ходе состоявшегося телефонного разговора с Николасом Мадуро.

Президенты России и Венесуэлы провели телефонный разговор, основной темой которого было дальнейшее развитие дружественных отношений между странами в рамках подписанного договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Также обсуждалась реализация нескольких совместных проектов в экономике и торговле, энергетике, финансах, культуре и других сферах.

Владимир Путин выразил солидарность с венесуэльским народом и подтвердил поддержку со стороны России правительства Мадуро.

Владимир Путин выразил солидарность с венесуэльским народом и подтвердил поддержку курса правительства Н. Мадуро, направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления.

Как отметили в пресс-службе Кремля, разговор состоялся на фоне значительного обострения отношений Венесуэлы и США. Венесуэльского лидера невзлюбил Дональд Трамп, обвинив в якобы поставках наркотиков в США. По версии американской прессы, ЦРУ готовит свержение Мадуро.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
