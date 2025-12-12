ВСУ получат бронеодеяла

ВСУ получат бронированные одеяла для защиты от осколков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат бронированные одеяла для защиты от осколков. Об этом сообщило военное ведомство Киева в Telegram.

Украинское минобороны утверждает, что изделие обеспечивает баллистическую защиту от осколков. Отмечается, что бронеодеяла можно адаптировать под различные тактические условия.

Противоосколочные укрытия, которые также называют одеялами, зачастую содержат баллистические пакеты из нескольких слоев арамидной ткани. Уровень защиты можно варьировать количеством слоев.

В августе стало известно, что компания «Триада-ТКО» (концерн «Калашников») начала поставки перспективных бронешлемов с классом защиты Бр2 заказчику.

В июле 2024 года проект «НашКраш» испытал бронеодеяло «Эгида-У», созданное специалистами НИИ стали. Одеяло задержало осколки гранаты Ф-1. Также изделие не пробили пули автоматического пистолета Стечкина.