Калифорнийская компания разработала защищенный полупроводниковый переключатель для военных

Компания Menlo Micro из Калифорнии представила устройство, которое называет "самым надежным" полупроводниковым переключателем для аэрокосмических и оборонных систем.

Как уточняет NextGenDefense, новый переключатель MM5130-NLX способен выдержать радиочастотные импульсы мощностью до 500 Вт, что должно защитить критически важные боевые системы (ракеты, дроны, каналы передачи данных) от повреждающих высокомощных сигналов.

Полупроводниковый защищенный переключатель MM5130-NLX (США) Menlo Micro

Благодаря собственной технологии Ideal Switch, устройство Menlo Micro может переключаться между механическим и полупроводниковым режимами, обеспечивая высокую мощность и низкие эксплуатационные потери в одном приборе.

Ключевая особенность конструкции – микроскопический физический зазор, который полностью изолирует цепь в выключенном состоянии, предотвращая воздействие вредоносных сигналов на чувствительные приемники в системах радиоэлектронной борьбы и каналах передачи данных.

"Ни один другой полупроводниковый переключатель, доступный на рынке, не способен выдерживать столь интенсивные уровни мощности. Кроме того, ни одна конкурирующая технология не может обеспечить такое сочетание низких потерь и широкополосной производительности, – заявил вице-президент Menlo Micro Марк Уокер. – MM5130-NLX устанавливает новый стандарт защиты критически важных радиочастотных систем в экстремальных условиях".

Как отмечают разработчики, широкополосная производительность переключателя позволяет ему обрабатывать широкий диапазон частот без потерь или искажений сигнала. Его конструкция поддерживает чистоту сигналов и их надежную изоляцию, предотвращая утечки.

"Такая универсальность крайне важна для современных радиочастотных систем, которые все чаще охватывают несколько диапазонов и требуют устройства, способного адаптироваться к растущим требованиям к производительности", – добавили в компании.

Переключатель MM5130-NLX представили на прошедшем в штате Мэриленд 62-м ежегодном международном симпозиуме и конференции Ассоциации Old Crows (некоммерческое объединение организаций, специализирующихся на радиоэлектронной борьбе, кибероперациях и смежных областях).