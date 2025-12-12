Войти
Военное обозрение

Способный нести рой дронов китайский БПЛА «Цзютянь» совершил первый полёт

524
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Крупнейший китайский беспилотный летательный аппарат «Цзютянь» впервые поднялся в небо. Об этом сообщает корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC).

В четверг, 11 декабря, с аэродрома города Вэйнань в уезде Пучэн провинции Шэньси на северо-западе Китая, впервые в небо поднялся многоцелевой беспилотник «Цзютянь». Как сообщает AVIC, полет прошел нормально и признан успешным. Беспилотник имеет размах крыльев 25 метров и общую длину 16,35 метра. При максимальной взлетной массе в 16 тонн, он способен нести до 6 тонн полезной нагрузки, находясь в воздухе до 12 часов и преодолевать до 7 тысяч километров.

Данный беспилотник многоцелевой, благодаря модульной системе способен нести различную полезную нагрузку, в том числе различные ракеты, а также рой беспилотников количеством до ста единиц и запускать их по мере надобности как поштучно, так и всем роем. БПЛА имеет восемь точек подвески.

Источник изображения: topwar.ru

Обладая большой грузоподъёмностью, высоким рабочим потолком, широким диапазоном скоростей и возможностями короткого взлёта и посадки, БПЛА предназначен для выполнения разнообразных миссий.

В Китае «Цзютянь» не рассматривается как исключительно военная модель, это в первую очередь гражданский дрон, способный доставлять тяжелые грузы в удаленные районы, устанавливать экстренную связь при ликвидации стихийных бедствий. Кроме того, его предполагается использовать для геодезической съёмки и картографирования ресурсов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
AVIC
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.12 11:20
  • 11942
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.12 07:21
  • 0
Комментарий к "Путин заверил, что все разрушенное за время СВО в регионах РФ восстановят"
  • 12.12 05:59
  • 0
Комментарий к паническим статьям о британском ВМФ
  • 12.12 04:52
  • 1559
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.12 04:44
  • 19
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 12.12 02:43
  • 1
На Западе рассказали о связи Су-57 с ПАК ДА
  • 12.12 00:53
  • 1
Российские Су-34 усовершенствовали
  • 12.12 00:10
  • 1
Командующий ВМС Британии: Россия может лишить нас Атлантики
  • 11.12 23:29
  • 0
Комментарий к "Нет смысла притворяться, что Атлантический альянс все еще жив (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 11.12 20:20
  • 0
Комментарий к "О том, как Германия (опрометчиво) планирует воевать с Россией (The National Interest, США)"
  • 11.12 17:48
  • 0
Варшава не ждет
  • 11.12 17:36
  • 13
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 11.12 14:41
  • 8
В Петербурге построят не менее двух-трех десятков тральщиков для ВМФ
  • 10.12 23:02
  • 1
По словам эксперта, британская армия в случае войны с Россией может "остаться без боеприпасов уже через 10 дней" (Daily Express, Великобритания)
  • 10.12 21:58
  • 1
Путин заверил, что все разрушенное за время СВО в регионах РФ восстановят