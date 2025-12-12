Способный нести рой дронов китайский БПЛА «Цзютянь» совершил первый полёт

Источник изображения: topwar.ru

Крупнейший китайский беспилотный летательный аппарат «Цзютянь» впервые поднялся в небо. Об этом сообщает корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC).

В четверг, 11 декабря, с аэродрома города Вэйнань в уезде Пучэн провинции Шэньси на северо-западе Китая, впервые в небо поднялся многоцелевой беспилотник «Цзютянь». Как сообщает AVIC, полет прошел нормально и признан успешным. Беспилотник имеет размах крыльев 25 метров и общую длину 16,35 метра. При максимальной взлетной массе в 16 тонн, он способен нести до 6 тонн полезной нагрузки, находясь в воздухе до 12 часов и преодолевать до 7 тысяч километров.

Данный беспилотник многоцелевой, благодаря модульной системе способен нести различную полезную нагрузку, в том числе различные ракеты, а также рой беспилотников количеством до ста единиц и запускать их по мере надобности как поштучно, так и всем роем. БПЛА имеет восемь точек подвески.

Обладая большой грузоподъёмностью, высоким рабочим потолком, широким диапазоном скоростей и возможностями короткого взлёта и посадки, БПЛА предназначен для выполнения разнообразных миссий.

В Китае «Цзютянь» не рассматривается как исключительно военная модель, это в первую очередь гражданский дрон, способный доставлять тяжелые грузы в удаленные районы, устанавливать экстренную связь при ликвидации стихийных бедствий. Кроме того, его предполагается использовать для геодезической съёмки и картографирования ресурсов.