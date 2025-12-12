Компания JFD поставит водолазное оборудование для нового спасательного судна Польши

Компания James Fisher (JFD), глобальный поставщик специализированных морских и оборонных решений, заключила контракт с польской верфью PGZ Stocznia Wojenna, в рамках которого интегрирует в состав оборудования будущего водолазного судна "Спасатель" (Ratownik) комбинированный комплекс, включающий гипербарическую систему и систему насыщенного (сатурационного) погружения (позволяет оставаться под водой на большой глубине в течение длительного времени без необходимости постоянной декомпрессии).

Планируется, что постройка "Спасателя" завершится в конце 2029 года. Это судно должно сыграть ключевую роль в защите критически важной подводной инфраструктуры в Балтийском море и в спасательных операциях по оказанию помощи аварийным подлодкам как в территориальных водах Польши, так и за их пределами.

Дизайн нового спасательного судна для ВМС Польши PGZ Stocznia Wojenna

Контракт заключен по итогам исследования, проведенного компанией JFD в 2019 году. Оно включало предпроектную подготовку и оценку целесообразности интеграции столь сложного технического решения.

На этапе проектирования и строительства судна "Спасатель" компания JFD предоставит свои знания и опыт для бесшовной интеграции передового водолазного оборудования с системами судна.

С 2015 года компания JFD обеспечивает техническую поддержку Системе спасения подводных лодок НАТО (NSRS). В рамках этой программы фирма уже сотрудничает с флотами Франции, Норвегии и Великобритании.

"Судно "Спасатель" обеспечит ВМС Польши передовыми возможностями по оказанию помощи аварийным подлодкам и по поддержке глубоководных операций для защиты критически важной подводной инфраструктуры", – отметил президент PGZ Stocznia Wojenna Марцин Рингвельский.

Как сообщает Naval News, согласно графику проекта, начало резки стали для "Спасателя" запланировано на декабрь 2025 года, закладка киля – на февраль 2026 года, спуск на воду – на 2027 год, а передача судна ВМС Польши – на 2029 год. Оно заменит прослужившие более полувека спасательные суда "Пяст" и "Лех".

Полное водоизмещение "Спасателя" составит около 6500 тонн, длина корпуса – 96 метров, ширина – 19 метров. Максимальная скорость – 16 узлов, дальность плавания – 6000 морских миль. Экипаж – 100 человек (также предусмотрено дополнительное размещение девяти специалистов).