"Адмиралтейские верфи" нацелились на газовозы для Северного морского пути

С 2027 года "Адмиралтейские верфи" смогут приступить к программе строительства судов для перевозки углеводородного сырья по Северному морскому пути (СМП). Об этом сообщил в ходе форума "Арктика: настоящее и будущее" заместитель начальника управления по конструкторской подготовке производства "Адмиралтейских верфей" Сергей Кучменок.

По словам эксперта, в качестве пилотного рассматривается проект танкера для перевозки стабильного газового конденсата вместимостью 50–55 тысяч куб. метров.

Судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи", Санкт-Петербург Центральный Военно-Морской Портал, Сергей Северин

В своём выступлении Сергей Кучменок также напомнил о значительных компетенциях "Адмиралтейских верфей" в арктическом судостроении.

Как уточняет Sudostroenie.info, XV Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" имени Артура Чилингарова прошёл в Санкт-Петербурге в КВЦ "Экспофорум" 9–10 декабря. В течение двух дней свыше 2000 российских и зарубежных экспертов приняли участие в 40 мероприятиях по ключевым темам арктической повестки.