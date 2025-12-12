Войти
ЦАМТО

Lockheed Martin передала ВВС Польши два истребителя F-35A "Лайтнинг-2"

482
0
0
Первый истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II, изготовленный для ВВС Польши (серийный номер AZ-1, польский бортовой номер "3501"). Форт-Уорт, 28.08.2024
Первый истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II, изготовленный для ВВС Польши (серийный номер AZ-1, польский бортовой номер "3501"). Форт-Уорт, 28.08.2024.
Источник изображения: министерство национальной обороны Польши

ЦАМТО, 11 декабря. После завершения заводских испытаний 6-й и 7-й истребители F-35A "Лайтнинг-2" (польское обозначение "Гусар") переданы в состав подразделения ВВС Польши на авиабазе Национальной гвардии США "Эббинг" ( шт.Арканзас).

Об этом 6 декабря сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Польши.

Таким образом, планы отправки до конца года в Эббинг 7 самолетов F-35A выполнены. Они используются для обучения специалистов ВС Польши.

Кроме того, на предприятия компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте (шт.Техас) начались летные испытания восьмого самолета F-35A с бортовым номером 3508 (заводской номер AZ-08). Он станет последним самолетом, предназначенным для поддержки летной подготовки в США, и присоединится к ранее поставленным F-35A в феврале 2026 года.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" 32 истребителей F-35A, другого сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость продажи была оценена в 6,5 млрд. долл.

Официальная церемония подписания контракта на закупку для ВВС Польши 32 истребителей F-35A "Лайтнинг-2" состоялась 31 января 2020 года. Соглашение также предусматривает оказание услуг обучения личного состава и логистической поддержки, включая поставку запасных частей и расходных материалов, тренажеров, автономной информационно-логистической системы. Стоимость заказа составила 4,6 млрд. долл. Контракт не содержит опционов на поставку дополнительных истребителей.

Сборка первого F-35A для ВВС Польши началась в апреле 2023 года и завершилась в августе 2024 года. Летные испытания первого F-35A начались 2 декабря 2024 года.

Первые 8 самолетов будут использоваться на авиабазе Национальной гвардии США "Эббинг" (шт.Арканзас) для обучения пилотов. Поставки истребителей, начиная с девятого, будут осуществляться напрямую в Польшу.

Первые F-35A должны прибыть в Польшу в мае-июне 2026 года. После завершения подготовки пилотов в США в третьем квартале 2027 года первые восемь F-35A также будут перебазированы в Польшу. Самолеты будут размещены на 32-й тактической авиабазе в Ласке и 21-й тактической авиабазе в Свидвине.

Поставки продолжатся до 2030 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.12 11:20
  • 11942
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.12 07:21
  • 0
Комментарий к "Путин заверил, что все разрушенное за время СВО в регионах РФ восстановят"
  • 12.12 05:59
  • 0
Комментарий к паническим статьям о британском ВМФ
  • 12.12 04:52
  • 1559
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.12 04:44
  • 19
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 12.12 02:43
  • 1
На Западе рассказали о связи Су-57 с ПАК ДА
  • 12.12 00:53
  • 1
Российские Су-34 усовершенствовали
  • 12.12 00:10
  • 1
Командующий ВМС Британии: Россия может лишить нас Атлантики
  • 11.12 23:29
  • 0
Комментарий к "Нет смысла притворяться, что Атлантический альянс все еще жив (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 11.12 20:20
  • 0
Комментарий к "О том, как Германия (опрометчиво) планирует воевать с Россией (The National Interest, США)"
  • 11.12 17:48
  • 0
Варшава не ждет
  • 11.12 17:36
  • 13
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 11.12 14:41
  • 8
В Петербурге построят не менее двух-трех десятков тральщиков для ВМФ
  • 10.12 23:02
  • 1
По словам эксперта, британская армия в случае войны с Россией может "остаться без боеприпасов уже через 10 дней" (Daily Express, Великобритания)
  • 10.12 21:58
  • 1
Путин заверил, что все разрушенное за время СВО в регионах РФ восстановят