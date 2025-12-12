Lockheed Martin передала ВВС Польши два истребителя F-35A "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 11 декабря. После завершения заводских испытаний 6-й и 7-й истребители F-35A "Лайтнинг-2" (польское обозначение "Гусар") переданы в состав подразделения ВВС Польши на авиабазе Национальной гвардии США "Эббинг" ( шт.Арканзас).

Об этом 6 декабря сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Польши.

Таким образом, планы отправки до конца года в Эббинг 7 самолетов F-35A выполнены. Они используются для обучения специалистов ВС Польши.

Кроме того, на предприятия компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте (шт.Техас) начались летные испытания восьмого самолета F-35A с бортовым номером 3508 (заводской номер AZ-08). Он станет последним самолетом, предназначенным для поддержки летной подготовки в США, и присоединится к ранее поставленным F-35A в феврале 2026 года.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" 32 истребителей F-35A, другого сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость продажи была оценена в 6,5 млрд. долл.

Официальная церемония подписания контракта на закупку для ВВС Польши 32 истребителей F-35A "Лайтнинг-2" состоялась 31 января 2020 года. Соглашение также предусматривает оказание услуг обучения личного состава и логистической поддержки, включая поставку запасных частей и расходных материалов, тренажеров, автономной информационно-логистической системы. Стоимость заказа составила 4,6 млрд. долл. Контракт не содержит опционов на поставку дополнительных истребителей.

Сборка первого F-35A для ВВС Польши началась в апреле 2023 года и завершилась в августе 2024 года. Летные испытания первого F-35A начались 2 декабря 2024 года.

Первые 8 самолетов будут использоваться на авиабазе Национальной гвардии США "Эббинг" (шт.Арканзас) для обучения пилотов. Поставки истребителей, начиная с девятого, будут осуществляться напрямую в Польшу.

Первые F-35A должны прибыть в Польшу в мае-июне 2026 года. После завершения подготовки пилотов в США в третьем квартале 2027 года первые восемь F-35A также будут перебазированы в Польшу. Самолеты будут размещены на 32-й тактической авиабазе в Ласке и 21-й тактической авиабазе в Свидвине.

Поставки продолжатся до 2030 года.